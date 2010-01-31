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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۵

سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درجوار حرم ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد طباطبایی - دبیر سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی گفت: سیزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی با شعار ازدواج به هنگام، آسان، آگاهانه و پایدار، توسط ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه با مشارکت مدیریت دانشگاه در راستای فرهنگ سازی و الگودهی ازدواج آسان و آگاهانه به جامعه و ترویج و تشویق دانشجویان به ازدواج اوایل سال آینده برگزار می‌ شود.

وی اظهار داشت افزود: با توجه به اهمیت کارگاههای آموزشی در سیزدهیمن جشن ازدواج دانشجویی دو کارگاه با محورهای ویژه مجردها و با شعار تشویق و ترغیب به ازدواج به هنگام، آسان، آگاهانه و پایدار و ویژه زوجهای دانشجو با شعار یادگیری مهارت زندگی برای تحکیم بنیان خانواده در نظر گرفته شده است.

طباطبایی گفت: 173 زوج در سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 26 زوج هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر هستند.

وی افزود: 52 زوج در مقطع کارشناسی، 119 زوج در مقطع کارشناسی ارشد و 28 زوج در مقطع دکتری تحصیل می کنند.

کد مطلب 1027090

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