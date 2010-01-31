سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد طباطبایی - دبیر سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی گفت: سیزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی با شعار ازدواج به هنگام، آسان، آگاهانه و پایدار، توسط ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه با مشارکت مدیریت دانشگاه در راستای فرهنگ سازی و الگودهی ازدواج آسان و آگاهانه به جامعه و ترویج و تشویق دانشجویان به ازدواج اوایل سال آینده برگزار می‌ شود.

وی اظهار داشت افزود: با توجه به اهمیت کارگاههای آموزشی در سیزدهیمن جشن ازدواج دانشجویی دو کارگاه با محورهای ویژه مجردها و با شعار تشویق و ترغیب به ازدواج به هنگام، آسان، آگاهانه و پایدار و ویژه زوجهای دانشجو با شعار یادگیری مهارت زندگی برای تحکیم بنیان خانواده در نظر گرفته شده است.

طباطبایی گفت: 173 زوج در سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 26 زوج هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر هستند.

وی افزود: 52 زوج در مقطع کارشناسی، 119 زوج در مقطع کارشناسی ارشد و 28 زوج در مقطع دکتری تحصیل می کنند.