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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

میثاقی:

مشکل اصلی فیلم کوتاه نبود سرمایه گذاری مناسب در این عرصه است

مشهد - خبرگزاری مهر: کارگردان فیلم کوتاه "در بند آزادی" گفت: مشکل اصلی فیلم کوتاه در ایران، نبود سرمایه گذاری مناسب و ارائه این فیلمها در بازار فروش است.

ایمان میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای توسعه سینما احتیاج به سرمایه گذاری و بازار برای عرضه وجود دارد و مسئولان باید به این هنر توجه کافی داشته باشند.

کارگردان فیلم کوتاه "در بند آزادی" اظهار داشت: متاسفانه در استان ها فیلم کوتاه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و با وجود استعدادهای فراوان فیلم سازی اما امکانات بسیار اندکی در اختیار فیلم سازان حوزه فیلم کوتاه قرار می گیرد.

میقانی به برگزاری جشنواره فیلم فجر در استانها اشاره کرد و افزود جشنواره فیلم فجر در استانها احتیاج به بومی سازی سینما دارد و نباید سنبل کوچکی از فجر را  در شهرستانها کپی کرد.

وی گفت: محدودیت هایی که در عرصه فیلم سازی در استانها وجود دارد باعث کندی پیشرفت فیلم سازی می شود بنابراین این مشکلات باید از میان برداشته شود و عرصه ارائه  این گونه از فیلمها به بازار به وجود آید.

کارگردان فیلم کوتاه "در بند آزادی" ادامه داد: برای نمایش فیلمهای کوتاه باید بازار فیلمهای ویدئویی در کشور به صورت جدی پیگیری و اجرا شود، ضمن اینکه محلی در سینماها برای اکران این گونه فیلمها برنامه ریزی و مشخص شود.

میقانی به فیلم کوتاه خود که در هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد به اکران گذاشته شد، اشاره کرد و افزود: فیلم کوتاه "در بند آزادی" از یک سوژه شکل گرفت و این فیلم در حقیقت بیان یک نوع موقعیت و برگرفته از مصراعی از اشعار حافظ است.

وی افزود: در این فیلم نمایش دو وظیفه وجود داشت، نخست یک وظیفه شرعی و الهی و سپس یک وظیفه رومزه که فرد چگونه می تواند از میان این دو موقعیت سربلند بیرون بیاید.

کارگردان فیلم کوتاه "در بند آزادی" اظهار داشت: کار فیلم برداری "در بند آزادی" در تهران انجام شد و حدود پنج روز به طول انجامید  که زمان فیلم 14 دقیقه است.

میقانی با بیان اینکه " در بند آزادی" برای نخستین بار در هفتمین جشنواره فیلم فجر اکران شد، تاکید کرد: فیلم کوتاه فیلمی مفهومی است و ممکن است عامه پسند نباشد بنابراین باید توسط مسئولین از حمایت ویژه برخوردار شود تا فیلم سازان در این عرصه به رقابت با یکدیگر بپردازند.

کد مطلب 1027093

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