مبنای قانون مجازات اسلامی تحریر الوسیله امام (ره ) است

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره 90 ایراد گرفته شده به لایحه قانون مجازات اسلامی از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: گرفتن 90 ایراد به 480 ماده یک لایحه 720 ماده ای که با تبصره ها و زیر مجموعه هایش به 900 مورد می رسد بسیار خوب است. این لایحه یک لایحه 100 درصد تخصصی و شرعی است.

وی با بیان اینکه عمده ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان به این لایحه ایرادات شکلی و قابل حل است، تصریح کرد: بیشتر ایرادات به خاطر الفاظ به کار رفته در لایحه قانون مجازات اسلامی است که قابل حل است و مسائل مهمی همچون خسارات مازاد بر دیه و ... مورد اشکال واقع نشده است. البته از 90 مورد اعلام شده شورای نگهبان که به عنوان ایراد مطرح شده است تاکنون 80 مورد به کمیسیون حقوقی قضایی رسیده است.

تجری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اولین کشور اسلامی است که لایحه مجازات اسلامی را در دستور کار قرار داده و مقررات قضایی خود را بر اساس قوانین دینی و اسلامی می نویسد، گفت: این موضوع یک اقدام نو و منحصر به فرد در عرصه بین الملل است.

وی ادامه داد: در امورات فقهی و موضوعات مختلف در قوانین مجازات اسلامی نظرات مراجع و صاحب نظران علوم دینی متفاوت است. اینکه ما بتوانیم قانونی تنظیم کنیم که جمیع جهات را در برداشته باشد بسیار خوب و پسندیده است.

تجری با تاکید بر اینکه مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی تحریر الوسیله امام خمینی (ره) است، اظهار داشت: نظرات فقهی امام (ره) منطبق بر مسائل سیاسی، اجتماعی و ... روز جامعه و بر اساس نظرات صحیح و قوی فقهی است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: بسیاری از موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آورده شده است موضوعاتی بوده که ممکن است بعضا حواشی را برای حقوق جامعه در عرصه های مختلف به خصوص در عرصه بین الملل ایجاد کند .