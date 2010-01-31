خواص باید بیشتر مراقب خدعه های دشمنان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان و اعضای شورای کانونهای بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قم با اشاره به مشکلات دوران انقلاب گفت: باید مراقب بود تا افراد خودی تبدیل به ویروس نشوند چرا که گاهی افراد خودی کار بیگانه را انجام میدهند و در لباس هم رنگ، ظاهری خوش و با زبان نرم ضربه خود را بر پیکره نظام وارد میآورند.
وی عرصه فرهنگ را به عنوان حوزهای بسار حساس که همواره از سوی دشمنان مورد تهدید بوده است، عنوان کرد و اظهار داشت: بسیج باید در همه جا مخصوصا در دانشگاهها به شکل کاملا فعالی وارد شود تا بتواند فتنه دشمن را در بین جوانان و دانشگاهیان خنثی کند.
سعیدی با اشاره به کاربرد ارزشمند حوزهها و میدانهای مجازی در عرصه آموزش گفت: آفت این میدانها و حوزههای مجازی ورود ویروسها به این عرصه است و اگر شخصی و یا دستگاهی اراده کند میتواند در صورت غفلت این حوزهها را دچار مشکل کند.
وی عرصه فرهنگ را حوزهای بسیار حساس عنوان کرد که همواره مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است.
سعیدی ادامه داد: در دوران انقلاب هم اوضاع به همین منوال بود و وقتی حوزه نوپایی تشکیل میشد، دشمن ویروس نفاق و دودستگی را میفرستاد تا کار مختل شود، پس میبایست در مورد ورود ویروس نفاق در حوزههای مختلف حساس بود و هوشیارانه عمل کرد.
وی تصریح کرد: شما اساتید بسیجی مایه دل گرمی مقام رهبری و از بازوان توانمند حضرت مهدی(عج) در عرصه علم و آموزش هستید.
سعیدی ادامه داد: هر زمان که حوزهای به وظیفه خود به درستی عمل کند، دشمن وارد عمل میشود و با ارسال ویروس آن عرصهها را مورد هجمه قرار میدهد.
کانون بسیج اساتید در تمام دانشگاهها تشکیل میشود
مسئول سازمان بسیج اساتید قم نیز در این دیدار در خصوص عملکرد سازمان بسیج اساتید در قم گفت: کانون بسیج اساتید طی برنامه پنجم توسعه، اقدام به تنظیم سندی در بخش نهضت جنبش نرم افزاری نمود، که از جمله کارهای انجام شده در این زمینه میتوان به تشکیل کلاسهای زبان، روش تحقیق، کارگاه آنالیز دادهها، جستوجوی پیشرفته اینترنت در بین اساتید استان اشاره کرد.
سید مهدی محدث در ادامه بیان داشت: کانون بسیج اساتید 735 عضو در بین اساتید دانشگاههای استان دارد که قرار است در بین 2500 عضو هیئت علمی دانشگاهها، عضو یابی صورت گیرد تا در تمامی دانشگاهها، کانون بسیج اساتید تشکیل شود.
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