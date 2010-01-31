به گزارش خبرگزاری مهر،در ابتدا بیانیه سید ضیاء هاشمی آمده است: امید دارم حال و روزتان خوب باشد و در نهایت درستی و راستی و زلالی به سر برید که به گیتی به از راستی پیشه نیست ،زکژی بدتر هیچ اندیشه نیست. در خبرگزاری ها خواندم که من در جلسه مطبوعاتی "زم هریر" در سالن حضور داشتم و بالا نیامدم درست است. اما به چه دلیل ؟

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: من در این سینما که بحمدالله این همه حامیان در خور دارد جوانیم را جا گذاشته ام. سپیدی موهای من از نوری است که به نگاتیو می خورد تا اکسپوز شود.

در ادامه این بیانیه خطاب به معترضان فیلم آمده است: خوشحالم روبرویتان ننشستم نه به شرم "زم هریر" که به افتخار "زم هریر" اگر شما هم دوستش نداشته باشید من دوستش دارم و با افتخار پایش خواهم ایستاد. شما هم به وقارتان راه بنمایید که راه بستن کار سد است و هیچ سدی یارای مقاومت در برابر جریان آب را ندارد.

در پایان بیانیه هاشمی می‌خوانیم: در آخر فیلم سینمایی "اعتراض" مسعود کیمیایی که من تهیه کرده بودم ترانه ای آمده بود. ما رفیق هر ترانه تنهایی ما با خبر از هر دسیسه پنهانی. خوب است خودمان را خرج نکنیم و جوگیر جوی نشویم که پرده بر افتد که چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من.