2300 حلقه غیرمجار در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی در حاشیه بازدید خبرنگاران از سد تالوار در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه بیلان آب حوزه مرکزی زنجان نشان می‌دهد 313.9 میلیون متر مکعب تولید و49.9 میلیون متر مکعب آب مصرف حوزه بوده است، افزود: خروجی این مقدار آب، 219 میلیون متر مکعب و مصرف از آب در دسترس 30.2 است.

وی از به رشد 51‌ درصدی درخواست های رسیده از سوی مردم در خصوص بهربرداری از منابع استان خبر داد و ادامه داد: در سال 87 تعداد این درخواست‌ها هزار و 659 مورد بوده که در سال 88، به دو هزار و 77 مورد رسیده است.

فهیمی با بیان اینکه کارشناسی انجام شده در مورد منابع آب در سال 87 و 88 به ترتیب 1324 و 1605 است، افزود: صدور پروانه بهره برداری در سال گذشته 134 و در سالجاری 63 مورد بوده که در این مورد با کاهش 45 درصدی مواجهیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به شناسایی چاه‌های غیرمجاز و تعادل‌بخش در استان زنجان گفت: در شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرمدره، طارم، ماهنشان و ایجرود به ترتیب 2073، 265، 27، 1221، 420 و 330 حلقه چاه شناسایی شده است که در مجموع، 264 حلقه چاه تعیین تکلیف شده اند که میزان تخلیه آنها 22.08 میلیون متر مکعب است.

فهیمی با اشاره به وضعیت بارش در 12 ماهه آبی 87 و 88 گفت: تا پایان سال 87، 255.9میلی‌متر بارندگی در استان صورت گرفت که این رقم در مقایسه با سال 86، 52 درصد افزایش و نسبت به 12 ماهه سالهای دوره آماری، 20 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین بارندگی در سه ماهه اول سال آبی 89-88، 100 میلی‌متر گزارش شده که این میزان نیز نسبت به سه ماهه مشابه سال آبی قبل و سه ماهه دوره آماری به ترتیب 33 و 24 درصد افزایش یافته است.

فهیمی گفت: حجم مخزن آب زیر‌زمینی استان8.2 میلیارد متر مکعب بوده که1.05 میلیارد متر مکعب تغذیه سالانه و1.23 میلیارد متر مکعب تخلیه سالانه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان افزود: همچنین ورودی آب‌های سطحی به حوزه قزل اوزن 2.09 میلیارد متر مکعب، تولید و مصرف حوزه نیز به ترتیب 2.64، 1.39 میلیارد متر مکعب است.