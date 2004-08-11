سمينار داوري بسكتبال بانوان به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار "مهر" دراين سمينارداوران ليگ بسكتبال كشوربا قوانين جديد بسكتبال بصورت كاربردي توسط نصرت الله جعفريان آشنا شدند و با توجه به فيلمي كه ازايرادات داوري درمسابقات دسته اول ليگ برترسال گذشته آماده شده بود به طرح سوال و تبادل نظرپرداختند و نهايتا براي واحد عمل كردن درپاره اي ازخطاها كه مي تواند توسط داورسليقه اي اعلام شود به اتفاق نظروهماهنگي هاي لازم رسيدند. در پايان اين كلاس ازداوران تست آمادگي جسماني نيز به عمل آمد.

محمود مشحون رييس فدراسيون بسكتبال نيزدرآغازكلاس ضمن خيرمقدم به شركت كنندگان ازآنان خواست تا كمال تلاش خود را براي قضاوتهاي خوب درعرصه ليگ بكاربندند.