اوج مقوله جریان شناسی فرهنگی تقابل فرهنگ انقلاب و ضد انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید موسویان ظهر یکشنبه در نشست تخصصی جریان شناسی فرهنگی انقلاب که درجریان نخستین نشست از سلسله نشست های جوان امروز که به همت سازمان ملی جوانان خراسان رضوی و همکاری شورای هماهنگی تشکلهای سراسری جوانان استان در محل سالن هلال احمر مشهد برگزار شد، افزود: برای سنجش مقوله ای همچون "جریان شناسی فرهنگی" در کشور باید پدیده ای مانند انقلاب را که باعث تحولات عمده و گسترده در جامعه شد به عنوان معیار انتخاب کرد.

مدرس دانشگاه فردوسی مشهد بخش عمده ای از فرهنگ های موجود در جامعه را متاثر از حوزه مذهب یعنی روحانیون و حوزه علمیه دانست و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران علاوه بر ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داعیه تحول فرهنگی داشت که این موضوع تا امروز نیز ادامه داشته است.

موسویان پرداختن به موضوع فرهنگ را نیازمند داشتن تعریف درست از آن دانست و گفت: فرهنگ، تعریف بسیار گسترده ای دارد که کلیه آداب، رسوم، تعلقات و اصولی را که تمام ابعاد زندگی مردم را دربرمیگیرد، شامل می شود.

وی با اشاره به دو شاخصه مهم جریان شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران، اظهار داشت: مولفه های ملی، سرزمینی و بومی و عناصر ایدئولوژیک و اعتقادی دو شاخصه مهم شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران بود.

مدرس دانشگاه فردوسی مشهد مولفه های فرهنگی را وابسته به تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: فرآیندهای فرهنگی روندی طولانی مدت دارد و انقلاب اسلامی ایران نیز در مولفه های فرهنگی یک پدیده تدریجی بوده است.

موسویان با بیان اینکه برخی از رویکردهای فرهنگی در کشور مرتبط با دولتهای حاکم بر کشور در دوران های مختلف بوده است، افزود: در طول سال های گذشته این تاثیرات در حوزه های مختلف نمود پیدا کرده است.