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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

صنایع دستی روستایی کرمانشاه توسعه می یابد

صنایع دستی روستایی کرمانشاه توسعه می یابد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده و توافقات به عمل آمده با سازمان جهادکشاورزی استان، صنایع دستی بخش روستایی کرمانشاه توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با انعقاد تفاهمنامه‌ای میان معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان و سازمان جهاد کشاورزی، توسعه صنایع دستی روستایی مورد توجه قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: همچنین آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی در قالب دوره‌های آموزشی در شهرستانهای استان کرمانشاه توسط این معاونت در حال گسترش است. 

 

سپهر تصریح کرد: در حال حاضر این دوره آموزشی در شهرستانهایی همچون کرمانشاه، قصر شیرین، کنگاور و سنقر و کلیایی به صورت گسترده در حال اجراست و همچنان ادامه خواهد داشت.

 

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: گلیم بافی، موج بافی، پرده بافی، جاجیم بافی، قالی بافی، نمدمالی، گیوه کشی، چیغ بافی، قلمزنی و ابزارهای فلزی از جمله صنایع دستی استان کرمانشاه است.

کد مطلب 1027106

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