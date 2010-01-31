صنایع دستی روستایی کرمانشاه توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با انعقاد تفاهمنامه‌ای میان معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان و سازمان جهاد کشاورزی، توسعه صنایع دستی روستایی مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی در قالب دوره‌های آموزشی در شهرستانهای استان کرمانشاه توسط این معاونت در حال گسترش است.

سپهر تصریح کرد: در حال حاضر این دوره آموزشی در شهرستانهایی همچون کرمانشاه، قصر شیرین، کنگاور و سنقر و کلیایی به صورت گسترده در حال اجراست و همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: گلیم بافی، موج بافی، پرده بافی، جاجیم بافی، قالی بافی، نمدمالی، گیوه کشی، چیغ بافی، قلمزنی و ابزارهای فلزی از جمله صنایع دستی استان کرمانشاه است.