به گزارش خبرنگار مهر، این آئین با حضور علی سعید لو؛ رئیس سازمان تربیت بدنی به همراه سجادی و شوقانی معاونان سازمان تربیت بدنی، قاسمی معاون ارتباطات ، آموزشی و فرهنگیسازمان تربیت بدنی، افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک، مدیران ستادی ، کارکنان و مسوولان فدراسیون های ورزشی مختلف همچون کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، نوحی رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی، مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال، زارع پور سرپرست فدراسیون تنیس روی میز، آیت الهی سرپرست فدراسیون شنا، حیدری رئیس فدراسیون ورزش همگانی، قهرمانان، ورزشکاران، پیشکسوتان و داوران رشته های ورزشی مختلف در حرم مطهر امام راحل برگزار شد.

در این مراسم حمید قاسمی مدیر روابط عمومی سازمان تربیت بدنی بیانیه جامعه ورزش را در جهت تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره) و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی قرائت کرد.

در ادامه رئیس سازمان تربیت بدنی به همراه معاونان این سازمان و روسای فدراسیون های ورزشی و شرکت کنندگان در این مراسم در قطعه 72 تن وشهدای دولت، مکان سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) در بهشت زهرا در سال 1357 و قطعه نام آوران ورزشی حاضر شدند.

رئیس سازمان تربیت بدنی که همراه با دیگر مسئولین ورزشی بر سر مزار نامجو و سلماسی از قهرمانان وزنه برداری کشورمان حاضر شده بود در گفتگو با سجادی مدیر مرکز توسعه ورزش قهرمانی خواستار بازسازی مزار فرسوده این دو نامدار ورزشی کشورمان به همراه شناسنامه عناوین قهرمانی آنان شد.