اداره روستاها با مدیریت شهری امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، عباس علیجانی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت و مشکلات موجود دهیاری‌های نیشابور در سالن شهید عابد فرمانداری این شهرستان افزود: توسعه ماهیتی نرم افزاری دارد نه سخت افزاری و باید فرصت‌های راهبردی و نرم افزاری را برای مدیریت محلی روستاها داشته باشیم.

معاون وزیر کشور اظهار داشت: اگر همه برنامه‌هایمان را براساس تقویت مدیریت محلی برنامه ریزی کنیم، روستا پایدار می‌ماند.

علیجانی تصریح کرد: ارائه خدمات نوین برای حیات روستاها ضروری است.

وی تأکید کرد: باید دهیاری‌ها را تقویت نمائیم تا از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شود که نتیجه آن حفظ خاک، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و اکولوژی خواهد بود.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های وزارت کشور تصریح کرد: افزایش سطح درآمد روستائیان و بهره بردن بیشتر آنان از خدمات و رفاه دو عامل اساسی حفظ روستاهاست.

علیجانی با اشاره به سکونت 23 میلیون روستایی در کشور، تنها راه نجات کشور را از بحران‌ها، تقویت دهیاری‌ها دانست و اظهار داشت: دهیاری‌ها نقش مهم و سازنده‌ای در حفظ منابع آب، خاک، میراث فرهنگی و فرهنگ دارند.

وی خاطرنشان کرد: در روستاها آب، خاک و مراتع باید به شکل صحیح مدیریت شود.

معاون وزیر کشور ادامه داد: 25 درصد جنگل‌ها و مراتع کشور به هفت درصد رسیده است و فرسایش خاک 40کشور تن در هکتار است که این موضوع نشانگر اهمیت کار دهیاران در روستاها است.

علیجانی با بیان اینکه دهیاری‌ها در حقیقت مدیریت محلی روستاها هستند، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواست تا رابطه‌اش با دهیاری‌ها به عنوان نیروهای واکنش سریع همچون رابطه وزارت مسکن و شهرداری‌ها باشد.