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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

در جلسه مجلس قرائت شد؛

بیانیه 218 نماینده در گرامیداشت ایام الله دهه فجر

بیانیه 218 نماینده در گرامیداشت ایام الله دهه فجر

218 نماینده مجلس شورای اسلامی به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی مردم و مسئولان تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس بیانه 218 نماینده را قرائت کرد.

در این بیانیه نمایندگان مجلس تاکید کرده اند 12 بهمن سالروز بازگشت با شکوه امام راحل عظیم الشان به میهن اسلامی و یادآور شب سیاه ستم شاهی و طلوع صبح درخشان جمهوری اسلامی و یادآور بیرون رفتن دیو و آمدن فرشته عدالت افتخار و امید است.

در ادامه این بیانیه نمایندگان دهه فجر را فرصتی فرخنده برای تجدید عهد با آرمانهای مقدس انقلاب و ادای احترام به روح امام راحل و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب دانسته و خاطر نشان کرده اند یکبار دیگر نخستین شعار ملت شجاع و آگاه ایران که همان شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است را همدل و همصدا با مردم به صدا در می آوریم و خداوند بزرگ را به سبب نعمت استقلال، آزادی و حاکمیت اراده ملت شکر می گوییم.

نمایندگان مجلس با تاکید بر ضرورت دفاع و ضرورت حمایت از انقلاب اسلامی یادآور شده اند: به دشمنان بیگانه و مزدوران آنان اعلام می کنیم که توطئه ها ونیرنگ ها و جنگ سخت و نرم آنان در برابر ایمان، بصیرت، آگاهی ملت ایران نقش برآب خواهد شد.

در پایان این بیانیه آمده است: وحدت تنها در پرتو اطاعت از ولی فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حاصل خواهد شد و خواص جامعه باید با اطلاعت از رهبر دست از سخنان دو پهلو بردارند و با ملت همراه شوند و مرز خود را با فتنه انگیزان و بیگانگان مشخص کنند.

کد مطلب 1027114

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