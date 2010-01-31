اختصاص 305 میلیون دلار جایزه صادراتی به صادرکنندگان لرستان

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این در حالیست که میزان جایزه صادراتی لرستان در سال گذشته بیش از 272 میلیون دلار بوده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود میزان اختصاص جایزه صادراتی به صادر کنندگان لرستان افزایش یابد، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در این زمینه میزان جایزه صادراتی در سال آینده به مبلغی بالغ بر 50 میلیون دلار خواهد رسید.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به اینکه بیشترین میزان جایزه صادراتی در لرستان مربوط به کالاهای پوشاک و فرش بوده است، بیان داشت: همچنین کم ترین میزان جایزه صادراتی نیز مربوط به آهک بوده است.

برنامه های سازمان بازرگانی در زمینه هدفمند کردن یارانه ها

بیرانوند با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه خاطرنشان کرد: این سازمان دراین راستا دو وظیفه مهم یعنی اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه ها و ذخیره سازی کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بیش از 13 قلم کالا مشمول این طرح می شود، خاطرنشان کرد: کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، شیر خشک صنعتی، کره، قند و شکر، تخم مرغ، ماکارونی، روغن، برنج و نخود مشمول طرح هدفمند کردن یارانه ها خواهند بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها این سازمان اقدام به تشکیل کمیته های مرتبط در این زمینه در تمام شهرستانهای استان کرده است.

ایجاد واحد بسته بندی میوه در استان لرستان

بیرانوند با اشاره به راه اندازی یک واحد بسته بندی میوه در لرستان خاطر نشان کرد: سازمان بازرگانی استان در راستای تقویت توانمندی های لرستان در زمینه بسته بندی میوه اقدام به راه اندازی یک واحد بسته بندی میوه کرده است.

وی با اشاره به میزان اعتبار تخصیص یافته برای راه اندازی این واحد بیان داشت: سازمان بازرگانی لرستان بیش از 100 میلیون تومان کمک بلاعوض برای راه اندازی این واحد بسته بندی میوه در اختیار مجری این طرح قرار داده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: این واحد بسته بندی میوه تحت عنوان برند لرستان در شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد واقع شده است.