بغداد و تهران با تشکیل کمیته ای اختلافات دوجانبه را حل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، اخیرا یک هیئت عراقی به ریاست "محمد الحاج حمود" نماینده وزارت خارجه با هیئتی ایرانی به ریاست "حسن قشقاوی" معاون وزیرخارجه نشستی سه روزه داشته است.

در این دیدار دو طرف با تاکید بر توسعه روابط ایران و عراق در تمامی زمینه ها، درباره تشکیل کمیته ای مشترک برای حل و فصل اختلافات به توافق رسیده اند.

همچنین دو طرف بر لزوم اجرای توافقنامه های کنسولی در زمینه تامین امنیت ورود و خروج اتباع دو کشور از مرزها تاکید ورزیده اند.

چندی پیش "حسن کاظمی قمی" سفیر ایران در بغداد، با اشاره به دیدگاه تهران درباره امضای توافقنامه راهبردی بلند مدت با عراق در زمینه های اقتصادی، سیاسی و تجاری، مجددا بر مخالفت کشورش با تغییر مفاد قرارداد الجزایر (که در زمینه مرزهای مشترک در سال 1975 به امضای ایران و عراق رسیده است) تاکید کرد.