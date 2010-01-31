به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر یکشنبه در دیدار تشکلهای مردم نهاد سازمان ملی جوانان استان قم با بیان این که سرمایهگذاری بر روی نسل جوان در زمانه کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: برنامه ریزیهای فرهنگی کشور باید در جهتی باشد که مانع از ایجاد بحران هویتی در نسل جوان باشد.
وی با اشاره به برنامهها و اهداف خاص دشمن در جهت ضربهزدن به باورهای جوانان اظهار داشت: در مسیر کار برای نسل جوان ابتدا باید ظرفیتها و موانع را شناخت و در وهله بعد، برنامهریزی منسجمی در زمینه فعالیتهایی که در ارتباط با نسل جوان مطرح میباشد را دنبال کرد.
هدف دشمن تخریب فرهنگ دینی و ملی است
حسینی بوشهری در ادامه با تأکید بر ضرورت مخاطب شناسی در مواجهه با جوانان خاطر نشان کرد: در حال حاضر هدف دشمن تخریب فرهنگ دینی و ملی ماست تا بلکه از این طریق بتواند ما را وادار به تسلیم فرهنگی در برابر خود کند.
وی افزود: خوشبختانه در شرایط کنونی، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و مجموعه دولت نگاه بسیار روشن و خوبی را به جوانان دارند و باید از این ظرفیت پدید آمده به شکل مطلوبی در جهت برنامهریزی برای نسل جوان بهره برد و در این میان سازمان ملی جوانان باید از این فرصتهای طلایی نهایت استفاده را ببرد.
یک پنجم تشکلهای مردم نهاد در قم را تشکلهای حوزوی تشکیل میدهند
مدیر سازمان ملی جوانان استان قم نیز در این دیدار با بیان اینکه در حال حاضر 140 تشکل غیر دولتی ثبت شده در سازمان ملی جوانان قم مشغول به فعالیت هستند، ابراز داشت: در حال حاضر حدود 20 درصد تشکلهای غیر دولتی استان قم را تشکلهای دولتی تشکیل می دهند.
عباس جوهری اضافه کرد: هم اکنون 65 تشکل مردم نهاد در قم در زمینههای مذهبی و اعتقادی مشغول به فعالیت هستند که این میزان 46 درصد کل تشکلهای مردم نهاد استان قم را شامل میشود.
373 هزار جوان 15 تا 30 ساله در قم وجود دارد
وی با اشاره به این که هم اکنون 373 هزار جوان 15 تا 30 ساله در قم وجود دارد: تقویت هویت ملی و اسلامی ، تقویت مشارکتهای اجتماعی جوانان و تشویق جوانان به امر مبارک ازدواج از جمله مهمترین سیاستهای سازمان ملی جوانان در استان مقدس قم است.
جوهری ساماندهی فعالیت تشکلهای غیر دولتی را از دیگر سیاستهای این سازمان دانست و گفت: با توجه به واگذاری امور در کشور به بخشهای مردمی، نگاه دولت به امور فرهنگی و به خصوص نسل جوان بسیار روشن و امیدوار کننده است.
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برلزوم برنامهریزی فرهنگی برای مقابله با بحران هویتی نسل جوان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر یکشنبه در دیدار تشکلهای مردم نهاد سازمان ملی جوانان استان قم با بیان این که سرمایهگذاری بر روی نسل جوان در زمانه کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: برنامه ریزیهای فرهنگی کشور باید در جهتی باشد که مانع از ایجاد بحران هویتی در نسل جوان باشد.
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