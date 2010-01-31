به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست محمدتقی حقبین به مقدمات انجام شده برای برپایی این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: بعد از فراخوانی که داده شد، ما با همه ناشران حوزه کتاب کودک و از جمله ناشرانی که در طول مثلاً فعالیت 10 سالهشان حتی یک کتاب کودک تولید کرده بودند، تماس گرفتیم و در نهایت 900 ناشر شناسایی شدند که از این میان 120 ناشر شهرستانی بودند.
عرضه 12 هزار و 750 عنوان کتاب از 263 ناشر
وی افزود: پس از اتمام مهلت ثبت نام برای حضور در نمایشگاه، 263 ناشر از سراسر کشور ثبت نام کردند و 12 هزار و 750 عنوان کتاب برای ما فرستادند که این کتابها از 13 تا 20 بهمن در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در فضایی به مساحت 2000 متر مربع، عرضه خواهد شد.
مدیر دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دلایل عدم استقبال مطلوب ناشران (حضور تنها 263 ناشر از 900 ناشر موجود) از این نمایشگاه، گفت: اساساً یکی از مشکلات حوزه ادبیات کودک این است که ناشران بعد از اخذ پروانه نشر، یک یا چند کتاب کودک تولید میکنند و بعداً با ورود به عرصههای دیگر، این حوزه را رها میکنند.
تعداد ناشران حرفهای حوزه کتاب کودک به 100 نمیرسد
محسن یگانه کاری مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک هم در تکمیل سخنان حقبین، گفت: تعداد ناشرانی که به طور حرفهای در حوزه کتاب کودک و نوجوان فعالیت می کنند، کمتر از 100 ناشر است و بعضاً ناشران یکی دو کتاب در این حوزه منتشر میکنند و بعد آن را رها میکنند.
حق بین در ادامه سخنانش رویکرد دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان را "کتابمحور" ارزیابی کرد و گفت: این نمایشگاه ناشرمحور نیست و ما به مخاطب نگاه داریم . کتابها بر اساس گروههای سنی هفت گانه تقسیمبندی شده و با توجه به سن پائین مخاطبان اصلی نمایشگاه یعنی کودکان و نوجوانان، همه عناوین در قفسههایی که متناسب با این مخاطبان و به لحاظ ارتفاع در سطوح پائینی جاگذاری شدهاند همسو با استانداردهای جهانی نمایشگاه کتاب کودک، عرضه میشوند.
پول فروش کتاب ناشران را سهروزه پرداخت میکنیم
مدیر این نمایشگاه همچنین از عرضه کتابها با تخفیف 30 درصدی ناشران خبر داد و با اشاره به حمایت دولتی از آن، یادآور شد: حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در بخش جنبی نمایشگاه صورت میگیرد. بعضاً در نمایشگاههای کتاب بابت خرید کتاب، چکهای طولانی مدت حتی توسط نهادهای دولتی به ناشران داده میشود ما قول میدهیم که سه روز بعد از فروش کتاب، پول ناشران را پرداخت کنیم و سعی میکنیم رضایت ناشران را از این نظر به طور کامل جلب کنیم.
ممیزی در حوزه کتاب کودک معنا دارد نه بزرگسال
وی همچنین به کیفیت بالای کتابهای حوزه کودک در دهه 60 و در عین حال اُفت آن در دوره فعلی، اشاره کرد و با تاکید بر لزوم حمایت دولتی از این حوزه، گفت: در تمام دنیا حوزه کتاب کودک تحت نظارت و حمایت دولت است و اتفاقاً برخلاف کتاب بزگسال، در این حوزه (کتاب کودک) است که ممیزی معنا و مفهوم مییابد . لذا ما از وزارت ارشاد درخواست میکنیم هم نظارتش را بر تولید کتابهای حوزه کتاب کودک دقیقتر و بیشتر کند و هم حمایتش را.
دلایل تاخیر 14 ساله در برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک
محسن یگانه کاری مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک نیز در این نشست خبری با رجوع به دوره نخست نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، به دلایل تاخیر 14 ساله در برگزاری آن پرداخت و گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 74 به این فکر افتاد که فروشگاهی را مختص کتاب کودک دایر کند و در تصمیمگیریها به این نتیجه رسید که فروشگاههای شهر کتاب را تاسیس کند.
وی ادامه داد: ما بعد از بررسی ماموریت شهر کتاب به این جمعبندی رسیدیم که این مرکز باید در قالب یک فروشگاه بزرگ کتاب عمل کند و همینگونه شد و انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان هم در بخش کتابهای این حوزه وارد شد و بعد از آن هم توانستیم نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک را برگزار کنیم. یکی از علل تاخیر طولانی مدت در برپایی نمایشگاه هم، عدم حمایت مالی است و اساساً اگر حمایتهای دولتی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی به تنهایی قادر به چنین کاری نیست.
وزارت ارشاد یکسوم از هزینههای نمایشگاه را تقبل کرده است
مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک همچنین با اشاره به هزینه 130 میلیون تومانی برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، از تقبل یک سوم از این هزینهها توسط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خبر داد و در عین حال افزود: انتشارات قلمچی، مبتکران، نشریه شهرزاد و پیک برتر هم از حامیان خصوصی نمایشگاه هستند.
خبرنگار مهر پرسید "آیا برگزاری دومین دوره این نمایشگاه پاسخی است به فقدان فروشگاه کتاب شهر کتاب مرکزی - که سال گذشته بسته شد؟" و یگانهکاری در پاسخ به این سوال، گفت: به هر حال برگزاری چنین نمایشگاهی یک نیاز ضروری است و ویترین کتاب کودک باید وجود داشته باشد.
یگانه کاری همچنین با اشاره به فعالیتهای جنبی این نمایشگاه، از عرضه 450 عنوان کتاب از نویسندگان ایرانی که به 30 زبان دنیا ترجمه شده، سخن گفت: این کتابها در نمایشگاه کتاب کودک ایران در جهان برگزار میشود. همچنین یک نمایشگاه از آثار تصویرگری کتابهای دینی و یک کارگاه آموزشی تصویرگری در این بخش برگزار میشود.
یادبود 10 نویسنده کودک
وی همچنین از برگزاری یادبودهایی برای 10 نویسنده، شاعر و تصویرگر فقید حوزه کتاب کودک شامل مهدی آذریزدی، حسین ابراهیمی الوند، نادر ابراهیمی، قیصر امینپور، بهرام خائف، محمود مشرف آزاد تهرانی (م آزاد)، حسین حداد، عباس یمینی شریف و سیروس طاهباز با حضور اعضاء خانوادههای آنها در دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان خبر داد.
همچنین به گفته مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک، هشت نشست تخصصی شامل تحلیل وضعیت کتابخوانی در مدارس، چشمانداز ادبیات کودک در دهه 80، وضعیت کتابهای دینی در ادبیات کودک و نوجوان، رابطه دولت و ادبیات کودک، حقوق کودک و سیاستهای فرهنگی، آسیبشناسی نقد ادبیات کودک، ترجمه در خدمت ادبیات ملی، چند و چون نظارت بر کتاب کودک و تحلیل کتابخوانی در مدارس با حضور کارشناسان فن همه روزه از ساعت 16:30 تا 18:30 برگزار میشود.
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