ادارات اجرای مصوبات سفرها را جدی تر پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی پیش از ظهر یکشنبه در جریان شورای اداری شهرستان شیراز افزود: سفرهای هیئت دولت فرصتی مناسب محسوب می شود که ادارات دولتی با اجرای آنها می توانند استان فارس و شهر شیراز را در سطح مناسبی از رشد و توسعه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: استان فارس و شهر شیراز در حوزه شمار مصوبات سفرهای دولت و همچنین مقام معظم رهبری وضعیت بسیار خوبی نسبت به سایر استانها دارد از این رو باید مدیران ادارات برای تحقق هرچه سریعتر این مصوبات اقدام کنند.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به مسکن مهر شهرستان شیراز نیز بیان کرد: نزدیک به 40 هزار نفر در شیراز نیازمند مسکن شناسایی شده که برای آنها در قالب پروژه های مختلف از جمله مسکن مهر برنامه ریزی هایی صورت گرفته اما در این مابین تمام مجموعه ها اعم از آب، برق، گاز و مخابرات باید همکاری کنند و پروژه مسکن را متعلق و در حوزه مسئولیتی اداره ای خاص ندانند.

عزیزی با اشاره به فرارسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی نیز بیان کرد: در این ایام تبیین آماری عملکردهای نظام برای مردم در حوزه مادیات بسیار مهم وارزشمند محسوب می شود که باید در دستور کار مجموعه ها قرار گیرد اما آنچه ضرورت دارد پرداختن به دستاوردهای فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده چراکه مردم در انقلاب اسلامی به دنبال اخلاقیات، فرهنگ و امور معنوی بودند و چنانچه تقاضاهای مادی نیز داشتند آن را توام با اخلاق، فرهنگ و معنویات می خواستند که طی این سالها به خوبی محقق شده و اکنون بر بلندای قله اخلاقیات، عزت، معنویات و سربلندی قرارداریم.

وی از صدور تفکرات ناب انقلاب اسلامی به عنوان یکی از دستاوردهای دیگر انقلاب در حوزه های معنوی یاد کرد و افزود: از 46 کشور در سال 1979 به 56 کشور مستقل اسلامی در حال حاضر رسیده ایم و اینکه امروز استکبار به خشم آمده به این دلیل است که ملتها از مردم ایران اسلامی درس استقامت، آزادی خواهی، حق طلبی و مبارزه با ظلم را یادگرفته اند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه دهه فجر باید ادارات نیز به موضوعاتی نظیر نصب پلاکارد پیرامون ایام دهه و.. در شهرستان شیراز توجه کنند، افزود: در حوزه فضاسازی شهری که مسئولیت آن بر عهده شهرداری بوده در سطح شهر شیراز هنوز آنچه انتظار می رفت برآورده نشده و امید است تا این فرصت باقیمانده فضاسازی شهری نیز برای ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به شکل مناسبی صورت گیرد.

در ادامه جلسه فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به مشکلات ترافیکی که برخی از ادارات دولتی در سطح این شهر ایجاد می کنند، افزود: بیشترین مسائل در حوزه راهور را خوردوهای با پلاک دولتی و یا شرکتی ایجاد می کنند به شکلی که این خودروها انواع تخلفات در حوزه راهور را انجام می دهند.

سرهنگ زمانی خاطرنشان کرد: مقابل ادارات و مجموعه ها خودروهای آنها و ارباب رجوع به تعداد بسیار زیاد پارک شده در حالیکه هر ارگان پارکینگ خود را نیز در اختیار دارد و این امر باعث ایجاد ترافیک و مشکلات در محدوده ادارات شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه های امنیتی، اجتماعی و ... نیز که در محل ادارات مسائلی پیش می آید باید گفت مسائل را با صبر و دقت دنبال کرد، افزود: تاکنون پیش آمده که در اداره ای اتفاقی رخ داده و آن مجموعه بدون انجام کار کارشناسی و دقت لازم و بدون صبر و تحمل موضوع را رسانه ای می کند و پس از آن، نتایج تحقیقات حاکی از موضوعی دیگر دارد از این رو از ادارات تقاضا داریم که پس از ایجاد مسئله، کمی صبر و دقت کرده و موضوع را به صورت کارشناسی دنبال کنند.

رجایی: با ارگانهایی که از اتباع بیگانه استفاده کنند برخورد می شود

در ادامه جلسه سرپست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز نیز با اشاره به از سرگیری ساماندهی اتباع بیگانه و جمع آوری و طرد اتباع غیر مجاز نیز بیان کرد: این اقدام از چندی پیش در قالب ستاد ساماندهی و طرد از سر گرفته شده و در این رابطه از ادارات نیز تقاضا می شود که همکاری های لازم را به عمل آورند.

وحید رجایی با تاکید بر اینکه مرکز حضور اتباع بیگانه شیراز به شمار می رود، افزود: به علت تاثیرات منفی بهداشتی امنیتی، اجتماعی که اتباع بیگانه برای جامعه در پی دارند از ادارات و مجموعه ها تقاضا می شود از به کار گیری آنها در بخشای مختلف خودداری کرده و چنانچه اکیپهای ستاد ساماندهی مواردی از بکارگیری آنها مشاهده کرده با هماهنگی که با سازمان بازرسی به عمل آمده با پیمانکار و ارگان مربوطه برخورد قانونی می شود.

وی بیان کرد: پیش از این نیز برخی ادارات طی نامه هایی تقاضا داشتند که از اتباع بیگانه فاقد مجوز استفاده کنند که در این راستا باید گفت که ادارات در این خصوص نباید تقاضایی داشته باشند.