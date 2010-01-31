اولین قطار مسافربری بم - زاهدان در دهه فجر راه اندازی می شود

محمدتقی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در دهه فجر سال جاری اولین قطار مسافربری در محور ریلی بم - زاهدان شروع به فعالیت خواهد کرد و امیدواریم فعالیت قطار باری در این مسیر نیز بزودی آغاز شود.

وی افزود: راه اندازی این قطار تحولی در بحث جابجایی مسافر و همچنین کالا در منطقه ایجاد می کند و شبکه ریلی ایران را به کشورهای شرقی متصل می کند.

وی یکی دیگر از اهداف مهم راه آهن کرمان را اتصال شبکه ریلی استان به شهرستان سیرجان دانست و گفت: با ایجاد این شبکه ریلی که استاندار کرمان نیز به صورت جدی به دنبال آن است و با توجه به وجود معادن وسیع سنگ آهن در سیرجان تحولی در اقتصاد منطقه ایجاد می شود.

مدیرکل راه آهن کرمان همچنین افزود: یکی دیگر از برنامه های راه آهن کرمان تعویض ریلهای قدیمی مسیر ریلی کرمان بافق می باشد.

وی گفت: طی شش ماه ابتدایی سال جاری 161 هزار نفر مسافر خروجی استان کرمان و 160 هزار مسافر نیز ورودی به استان کرمان از طریق شبکه ریلی داشته ایم.

وی همچنین با اشاره به آغاز پیش فروش بلیط قطار کرمان در طرح نوروزی گفت: امکان حمل خودرو برای متقاضیان سفر به تهران و مشهد فراهم شده است.