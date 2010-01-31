به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی کتاب "انقلاب به روایت اکبر ناظمی" حاوی عکسهای منتشر نشده از وقایع سال 1357 امروز در حوزه هنری برگزار شد.
ناظمی با ذکر نمونههایی از تاثیر گذاری کار عکاسان خبری در دنیا از قبیل پایان دادن به جنگ ویتنام یا کمک به گرسنگان آفریقا توضیح داد: یکی از ویژگیهای عکسهای خبری آزاد بودن و آزاد اندیشی مستتر در آنهاست که همین امر برای حکومتهایی که سعی میکنند مسائلی را از چشم دنیا پوشیده نگاه دارند گران تمام میشود.
وی با یادآوری دشواریهایی که هنگام عکسبرداری از وقایع انقلاب داشت تاکید کرد: هنگام عکاسی از وقایع انقلاب از هر دو سو دچار مشکل میشدم .از یک سو مورد هجوم گاردیها و ماموران دولت بودم و حتی گاه جانم در خطر قرار میگرفت و از سوی دیگر مردم هم گمان میکردند که از ماموران ساواک هستم و برای شناسایی مردم به این کار میپردازم؛ برای همین مدت زیادی طول میکشید تا اعتماد مردم را جلب کنم.
ناظمی در پاسخ به این سئوال که چرا پس از گذشت 30 سل مبادرت به چاپ آثار خود گرفتهاست گفت: متاسفانه مدت زیادی طول کشید که این باور پذیرفته شود که چون تمام اقشار جامعه در انقلاب شرکت کردهاند باید عکسها به عنوان سندهای تاریخی تمام این گروهها را پوشش دهد. از آنجا که من حاضر به حذف بخشی از عکسها نبودم این کار تا کنون صورت نگرفته بود تا اینکه اخیراً با سعه صدر حوزه هنری به دنبال نمایشگاههایی که در داخل و خارج از ایران گذاشتم پذیرفتند که از میان 4000 عکسی که از انقلاب گرفتهاند تعدادی که در این کتاب مشاهده میکنید در یک مجموعه گردهم بیاید.
ناظمی در تقدیمنامه کتاب نوشتهاست: من این کتاب را متعلق به ملت ایران میدانم ملتی که از قیام مشروطه به بعد نشان داد هر زمان دست به دست هم دادند به آنچه خواستند رسیدند و به رزمندگان دفاع مقدس برای هشت سال جانبازی و ایثار.
کتاب "انقلاب به روایت اکبر ناظمی" با 101 عکس به قیمت 9900 تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شدهاست.
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