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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۸

در کهگیلویه و بویراحمد؛

25 گونه گیاهی و 10 گونه جانوری در خطر انقراض هستند

25 گونه گیاهی و 10 گونه جانوری در خطر انقراض هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: 25 گونه گیاهی و 10 گونه جانوری در کهگیلویه و بویراحمد در خطر انقراض هستند.

جلیل بادام فیروز در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: 170 گونه گیاهی و 10 گونه جانوری نیز در این استان در معرض تهدید هستند.

وی بدون اشاره به نام این گونه ها، بیان کرد: بر این اساس برای حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و ثبت ژنتیکی آنها و دستیابی به تکثیر این گونه ها اقدام به ایجاد بانک ژن در استان کردیم.

بادام فیروز یادآور شد: هر گونه گیاهی و جانوری که در نقطه ای از کشور و یا استان از بین برود و یا تلف شود، نمونه ای از آن توسط کارشناسان مربوطه، به بانک ژن استان ارسال می گردد.

وی اظهار داشت: جمع آوری نمونه های بیولوژیک گونه های مختلف گیاهی و جانوری در بانک ژن می تواند در آینده شرایط را برای احیای ژنتیکی و شبیه سازی مهیا کنند.

مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد: در حال حاضر 100 گونه گیاهی هرباریوم شده و 30 گونه جانوری ذخیره شده در بانک ژن این استان موجود است.

وی بیان داشت: بانک ژن این استان به عنوان پایلوت بانک ژن استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و ایلام در حال فعالیت است.

کد مطلب 1027131

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