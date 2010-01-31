سرپرستان حراست و منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی طی حکمی غلام فتحی مشاور و مدیرکل حوزه استانداررا با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره حراست استانداری منصوب کرد و از زحمات جناب آقای نوری مدیر قبلی تقدیر به عمل آمد.

در حکم استاندار کرمانشاه خطاب به فتحی آمده است: به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی تا اطلاع ثانویی سرپرستی اداره حراست استانداری به شما محول می گردد.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

همچنین طی حکمی دیگری که از سوی بهمنیار شیخی سرپرست حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی صادر شد، معارف فلاحی به عنوان سرپرست دفتر منابع انسانی و تحول اداری منصوب و از زحمات رشید عزیز پور مدیر کل قبلی تقدیر بعمل آمد.

در این حکم نیز خطاب به فلاحی آمده است: نظر به تعهد و سوابق درخشان و ضرورت بهره مندی از تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه منصوب می شوید.

توفیق شما را در راستای بهبود مدیریت نیروی انسانی از خداوند منان خواستارم.