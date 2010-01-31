جستجو و نجات دریایی در آبهای هرمزگان با امکانات پروازی سرعت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قاسم عسگری نسب ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: بر این اساس قراردادی از سوی سازمان بنادر با یک شرکت و نهادهای دارای امکانات پروازی منعقده شده که این پس عملیات پروازی در برنامه کاری جستجو و نجات دریایی با سرعت بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد.

وی بیان کرد: در گذشته از این امکانات به ندرت استفاده می شد و بدلیل اینکه سازمان بنادر در این خصوص قراردادی را منعقد نکرده بود گاها با مشکل مواجه می شدیم که با انعقاد این قرارداد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی افزود: افزون بر استفاده از این امکانات در بحث جستجو و نجات دریایی ، در بخش ارزیابی سوانح و آلودگی، مانیتورینگ و تسریع در مقابله با آلودگی نیز از این امکانات استفاده می شود.

عسگری نسب با اشاره به اهمیت انعقاد این قرارداد و نقش آن در برقراری ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست خاطرنشان کرد: ایران عضو کنوانسیون های SAR و OPRC و مارپل و دیگر کنوانسیون های مهم مرتبط با این موضوعات می باشد که بر همین اساس و با توجه به الزامات و اهمیت وجود چنین امکاناتی در سواحل و آبهای تحت حاکمیت ایران ، سازمان بنادر اقدام به امضای قرارداد همکاری در این زمینه نمود.

وی وضعیت امداد رسانی به سانحه دیدگان در دریا را در استان مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از این امکانات روند جستجو و نجات بهبود پیدا نموده و در کوتاهترین زمان ممکن ، به یاری مصدومان بشتابیم.

عسگری نسب در پایان یادآور شد: هم استانیهای عزیز می توانند اخبار و اطلاعات مربوط به هر نوع حادثه دریایی را در اسرع وقت با شماره های 34_ 4514032 مرکز امداد و نجات دریایی مستقر در بندر شهید رجایی به صورت 24 ساعته در میان بگذارند تا امکانات در نظر گرفته شده در جهت نجات جان افراد سانحه دیده سریعا خود را به محل سانحه برسانند.