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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

در ادامه سفرهای استانی؛

رئیس جمهور سه شنبه این هفته به استان کرمان می رود

رئیس جمهور سه شنبه این هفته به استان کرمان می رود

در ادامه سفرهای استانی هیئت دولت، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت سه شنبه این هفته به استان کرمان سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر رئیس جمهور و جمعی از اعضای کابینه به استان کرمان ششمین سفر استانی هیئت دولت در دور سوم از سفرهای استانی در دولت دهم محسوب می شود.

گفتنی است، سخنرانی در جمع مردم کرمان، تشکیل کارگروه فرهنگی به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسه هیئت دولت ، شرکت در گفتگوی زنده تلویزیونی، دیدار با مدیران استان، دیدار با منتخبان و فرهیختگان استان، دیدار چهره به چهره با مردم استان و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران استان از جمله برنامه های رئیس جمهور در این سفر خواهد بود.

کد مطلب 1027136

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