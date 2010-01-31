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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

نامجو در جمع خبرنگاران:

آئین نامه‌های بخش آب قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین می‌شود

آئین نامه‌های بخش آب قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین می‌شود

وزیر نیرو از تدوین و جمع بندی آئین نامه‌های مربوط به بخش آب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دو وزراتخانه نیرو و جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در حاشیه جلسه مشترک با وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه مشترک میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو، تفاهم نامه ای تهیه شد و به امضای دو وزیر رسید که باید دنبال شود.

وزیر نیرو افزود: استان خوزستان یکی از استانهای با اهمیت کشور است و دولت نیز حساسیت ویژه ای بر این استان دارد. بر این اساس، تمهیدات ویژه ای برای این استان در این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: دعوت از وزیر جهاد کشاورزی نیز به دلیل تبادل نظر در مورد مباحث پر اهمیت کشور از جمله موضوع هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفت.

در این جلسه قانون هدفمند کردن یارانه ها مرور و راهکارهایی نیز برای پیاده سازی دقیق قانون پیش بینی شد. به گفته نامجو، وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه پیشنهادی را ارایه کرد که براساس آن، کارگروه ویژه ای برای تدوین و جمع بندی آئین نامه های بخش آب قانون هدفمند کردن یارانه ها تشکیل خواهد شد که مصوبات آن، به تصویب نهایی دولت خواهد رسید.

وی اظهار داشت: تاکنون دو نشست میان این دو وزارتخانه برگزار شده است و این جلسات تداوم خواهد یافت.

کد مطلب 1027137

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