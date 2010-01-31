تولید روزانه 40 هزار بشکه نفت از میدان نفتی آزادگان

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: با راه‌اندزی هفت حلقه چاه توسعه ای، برداشت نفت از میدان نفتی آزادگان به 40 هزار بشکه در روز رسید.