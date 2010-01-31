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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۵

تولید روزانه 40 هزار بشکه نفت از میدان نفتی آزادگان

تولید روزانه 40 هزار بشکه نفت از میدان نفتی آزادگان

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: با راه‌اندزی هفت حلقه چاه توسعه ای، برداشت نفت از میدان نفتی آزادگان به 40 هزار بشکه در روز رسید.

عبدالمهدی مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این چاه ها از اوایل سال جاری تاکنون وارد مدار تولید شده است و یک حلقه چاه دیگر نیز در مرحله راه‌اندازی قرار دارد.

وی اضافه کرد: هم اکنون یک حلقه چاه در این میدان در حال تکمیل تسهیلات سرچاهی و احداث خط لوله جریانی و دو حلقه چاه دیگر نیز در مرحله حفاری است.

مجتهدی اظهار داشت: با راه‌اندازی تفکیک‌ گرهای جدید و سیستم پمپاژ، ظرفیت تولید این میدان در آینده نزدیک افزایش پیدا خواهد کرد.

میدان نفتی آزادگان در80 کیلومتری غرب اهواز قرار دارد و نفت در جای آن 33 میلیارد بشکه برآورد شده است که تا 40 میلیارد بشکه تخمین زده می شود.

کد مطلب 1027138

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