تولید روزانه 40 هزار بشکه نفت از میدان نفتی آزادگان

عبدالمهدی مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این چاه ها از اوایل سال جاری تاکنون وارد مدار تولید شده است و یک حلقه چاه دیگر نیز در مرحله راهاندازی قرار دارد.
وی اضافه کرد: هم اکنون یک حلقه چاه در این میدان در حال تکمیل تسهیلات سرچاهی و احداث خط لوله جریانی و دو حلقه چاه دیگر نیز در مرحله حفاری است.
مجتهدی اظهار داشت: با راهاندازی تفکیک گرهای جدید و سیستم پمپاژ، ظرفیت تولید این میدان در آینده نزدیک افزایش پیدا خواهد کرد.
میدان نفتی آزادگان در80 کیلومتری غرب اهواز قرار دارد و نفت در جای آن 33 میلیارد بشکه برآورد شده است که تا 40 میلیارد بشکه تخمین زده می شود.
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