پرداخت حواله بانکی سود سهام عدالت نیاز به حضور سرپرست خانوار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حیدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توزیع حواله های سود سهام عدالت بازنشستگان از 12 بهمن ماه در ورزشگاه انقلاب کرج آغاز می شود و مشمولان طبق جدول زمان بندی می توانند برای دریافت حواله بانکی خود مراجعه کنند.

الزامی به مراجعه سرپرست خانوار نیست

وی با بیان اینکه الزامی برای مراجعه حضوری سرپرست خانوار وجود ندارد، افزود: با توجه به مشکلات بازنشستگان برای حضور در محل پرداخت سود سهام عدالت، صلاح در این است که فرد جوان تر خانواده به همراه کارت ملی تمام اعضای خانواده به ورزشگاه انقلاب مراجعه و نسبت به دریافت حواله بانکی سود سهام عدالت اقدام نماید.

این مسئول در خصوص نحوه دریافت سود سهام عدالت بازنشستگان لشکری گفت: این افراد نیازی به مراجعه حضوری ندارند و سود سهام عدالت آنان به حساب بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند واریز خواهد شد.

حیدری در بخش دیگری از سخنانش به ارائه جدول زمان بندی حضور بازنشستگان یا نمایندگان آنان جهت دریافت حواله بانکی سود سهام عدالت پرداخت و از شهروندان تقاضا کرد صرفا بر اساس این جدول به مجموعه ورزشی انقلاب کرج مراجعه نمایند.

جدول زمانبندی حضور بازنشستگان اعلام شد

بر اساس گفته های وی، مشمولان حروف الف تا ث از ساعت 8 صبح تا 14 ظهر روزهای 12 تا 18 بهمن ماه، ج تا خ در روزهای 19 تا 23 بهمن، د تا ژ در روزهای 24 تا 26 بهمن، س تا ض در روزهای 27 تا 30 بهمن، ط تا غ در روزهاییکم و دوم اسفند، ف تا ل در روزهای سوم تا پنجم اسفند، حرف م در روزهای ششم وهفتم اسفند و حروف ن تا ی در روزهای هشتم و 9 اسفند ماه جاری با در دست داشتن مدارک لازم می توانند به آدرس: کرج- میانجاده- بلوار باغستان- رو به روی پمپ بنزین – درب اصلی ورودی ورزشگاه انقلاب مراجعه و نسبت به دریافت حواله های بانکی سود سهام عدالت اقدام کنند.

بر این اساس، مراجعه شهروندان در روزهای تعطیل مجاز است و تنها تغییر زمانی مربوط به روز 22 بهمن است که مشمولان باید از ساعت 10 صبح تا 16 عصر مراجعه کنند.

دریافت حواله ها از بانک سقف زمانی ندارد

مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج در نشست خبری این تعاونی تاکیدکرد: مشمولان برای دریافت مبالغ این حواله ها از بانک های عامل عجله ای نداشته باشند، چرا که این مرحله سقف زمانی ندارد.

بنابر اعلام این مسئول، آن دسته از بازنشستگانی که طبق جدول زمان بندی موفق به دریافت حواله های بانکی سود سهام عدالت نشوند از 10 تا 15 اسفند ماه مهلت دارند با مراجعه به مجموعه ورزشی انقلاب کرج نسبت به دریافت این حواله ها اقدام نمایند.

راه اندازی سامانه پیام کوتاه سهام عدالت

وی همچنین از انجام مکاتبات لازم با اداره مخابرات جهت راه اندازی سامانه پیام کوتاه سهام عدالت شهرستان کرج خبر داد و آورد: در این صورت آن دسته از شهروندانی که فرصت مراجعه حضوری به شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج را ندارند از طریق ارسال کدپستی خود به این سامانه می توانند حواله های سود سهام عدالت را در درب منزل دریافت کنند که گامی در راستای تکریم ارباب رجوع است.

مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج با اشاره به ارسال 84 هزار برگ حواله بانکی سود سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی به رغم ثبت نام 105 هزار متقاضی بازنشسته در شهرستان کرج گفت: این سود صرفا شامل حال کسانی می شود که از تاریخ 31 تیر 87 فرم سهام عدالت را دریافت کرده و تا پایان سال 87 ثبت نام خود را تکمیل کرده اند .

این مسئول در پایان از شهروندان کرجی خواست هرگونه سوال یا ابهام خود را با شماره های 2210625 و 252629 در میان بگذارند تا کارشناسان این شرکت راهنمایی های لازم را داشته باشند.