محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر گفت: خبرگان بازار مسکن بر این باورند که در آینده نزدیک، کشور با افزایش قیمت مسکن مواجه نخواهد بود. در واقع پیش بینی ها این امر را نشان نمی دهد و به نظر می رسد که آرامش بازار مسکن، ادامه داشته باشد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: با خروج مسکن از رکود، سامانه ثبت املاک و مستغلات به طور قطع می تواند از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کند. البته باید توجه داشت که کالایی می تواند به دلایل متفاوتی از جمله افزایش قیمت نهاده های خود یا دلال بازی، با افزایش قیمت مواجه باشد. بنابراین اگر سامانه متوجه شود که مسکن به دلیل افزایش قیمت نهاده های خود، تغییر قیمت نداشته و عده ای سوداگر و سودجو می خواهند بازار را به نفع خود پیش برند، کار را مدیریت می کند.

وی تصریح کرد: اما اگر نهاده ها افزایش یابد، قیمت تمام شده واقعی در بازار عملیاتی می شود؛ بنابراین سامانه در کنترل افزایش قیمت به صورت کاذب، بسیار موثر است. تجربه نشان داده که همواره بخش اعظم افزایش قیمت، در مناطقی صورت می گیرد که براساس سوداگری، قیمت به یکباره بالا رفته و عده ای از فضای التهاب جامعه استفاده کرده و بازار را مشوش می کنند.

به گفته مفتح، اگر یک ملک بیش از چند بار در سال معامله شود، در این سامانه قابل کشف است. فردی که به دلیل ضروریات زندگی، خانه می خرد و می فروشد، با فردی که شغل خرید و فروش خانه را دارد متفاوت است و فرد دوم باید به جز مالیات نقل و انتقال، در پایان سال نیز مالیات کسب و کار دهد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته کسانی که در خرید و فروش مسکن شاغل بودند، مشمول این قضیه نمی شدند و با فردی که یک خانه در طول سال خرید می کرد همانطور در سیستم مالیاتی برخورد می شد که با فردی که شغلش خرید و فروش مسکن است. اما سامانه این امکان را می دهد که برخوردهای متفاوتی با این دو گروه صورت گیرد.

مفتح با اشاره به راه اندازی سامانه مسکن و ثبت معاملات املاک و مستغلات گفت: سامانه ثبت املاک و مستغلات به خوبی توانسته معاملات در بازار را رصد کرده و از هرگونه سوداگری در بازار مسکن، جلوگیری کرده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: این سامانه به خوبی مشخص می کند که هر فرد در یک بازه زمانی، چه تعداد معامله مسکن انجام داده است، بنابراین سامانه توانسته از احتکار کالایی به نام مسکن جلوگیری کند؛ این درحالی است که عوامل مذکور به راحتی می توانست موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شود.

وی تصریح کرد: مسکن یکی از احتکار پذیرترین کالاها است، بنابراین سامانه مسکن توانسته به شدت از تقلب و تخلف در معاملات جلوگیری کند. این درحالی است که پرونده های بسیاری از پیش فروش یک منزل یا اجاره آن به چندین نفر، هم اکنون در دادگاههای کشور وجود دارد.

مفتح گفت: سامانه مسکن در ساماندهی بازار املاک موثر بوده، در عین حال اطلاعات نابی را نیز در اختیار مدیران قرار داده و باعث جلوگیری از فساد در معاملات و آرامش در بازار شود.

وی اظهار داشت: نوسان قیمت اجاره یا معامله ملک در مناطق مختلف کشور یا شهری، یا شهرداری های مناطق مختلف در شهرهای مختلف نیز بخوبی کنترل شده است؛ به نحوی که به راحتی می توان گفت که در تاریخ مشخصی از سال، در منطقه مشخصی از هر شهر کشور، چه معاملاتی انجام شده است.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: ما در هماهنگی کامل با سازمان ثبت املاک، برای کنترل اسناد سه جلدی خریدار هستیم، ضمن اینکه با شرکت پست نیز برای کنترل آدرس و کد پستی ارتباط آن لاین برقرار شده است. با سازمان ثبت اسناد نیز این ارتباط را در آینده ای نزدیک برقرار خواهیم کرد.