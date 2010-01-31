دستگاه قضایی در برخورد با گروهکهای محارب کوتاه نخواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه روز یکشنبه مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی ایران را مایه تجدید حیات اسلام و مسلمین دانست که امواج آن به مرزهای کشور محصور نماند و به سرعت فراگیر شد و تمامی کشورهای اسلامی را درنوردید و مایه امید و الگوی حق طلبان جهان گردید.

رئیس قوه قضائیه، شخصیت امام خمینی(ره) را محصور در رهبری انقلاب اسلامی ایران ندانسته و افزودند: رجوع به عالم معنویت در عین سیاست از نقاط قوت امام راحل (ره) بود که در عین رتق و فتق امور هیچگاه از یاد حق و رعایت حدود الهی غافل نبودند و از این باب تذکرات فراوانی به مسئولان وقت دادند و جمع بین ظاهر و باطن و کثرت و جمعیت، مسیر انسانهای کامل است.

وی نظام جمهوری اسلامی ایران را یادگار امام خمینی (ره) دانست و بر حفظ آن تاکید نمود و اظهار داشت: دستگاه قضایی در برخورد با گروهکهای محارب که با تلاش مذبوحانه قصد اخلال در امنیت کشور و تزلزل در نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند، قاطعانه برخورد می کند و هیچگاه کوتاه نخواهد آمد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اجرای برخی احکام صادره در مورد تعدادی از اعضای گروهکهای محارب افزود: افرادی که احکام آنان به موقع اجرا درآمد کسانی بودند که سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهکهای محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند. در تمام مراحل رسیدگی قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد.

رئیس قوه قضائیه خطاب به کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند، تأکید نمود: برخی افراد علی‌رغم تذکرات قبلی، توقع بیشتر از اجرای قانون را از دستگاه قضایی دارند که این توقعات سیاسی برخلاف شرع و قانون است و ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است.

آیت الله آملی لاریجانی بار دیگر ضمن سفارش قضات به رعایت انصاف و عدالت در عین قاطعیت و تأکید بر اجرای دقیق قوانین افزود: قضات نباید از برخی کم‌ لطفی‌ها رنجیده خاطر شوند و توهمات سیاسی نباید در رسیدگیهای قضایی آنان تأثیری داشته باشد چون اگر بی‌گناهی بر اثر تعجیل در رسیدگی مجازات شود عندا... جوابی نخواهیم داشت.

این گزارش حاکی است در ادامه این جلسه ضمن بحث و بررسی پیرامون موضوعات مربوط به حقوق بشر، دکتر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت حقوق بشر و ابعاد مختلف جهانی آن ارایه نمودند.