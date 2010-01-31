به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز در حاشیه نشست مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: جلسات هماهنگی میان بخش کشاورزی و سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت نیرو به صورت هفتگی برگزار می شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: بحث کشاورزی و آب، یک پیوند ناگسستنی دارند، به همین جهت نیازمند هماهنگی در زمینه های مختلف هستیم که بتوان آب را در بخش کشاورزی به صورت بهینه استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال، وزارت نیرو در بحث تامین و انتقال آب به بخش کشاورزی، تلاش های بسیاری صورت می دهد. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی نیز آسیب شناسی هایی در این زمینه انجام داده و راهکارهایی را نیز احصا کرده است.

خلیلیان ادامه داد: اصول کلی این راهکارها در حال توافق است و کارگروههای مشترک نیز بررسی های بیشتری را صورت خواهند داد.

به گفته خلیلیان، در بخش هدفمند سازی یارانه ها پیش بینی شده است که ارزش آب باید به صورت هزینه تمام شده از مصارف مختلف اعم از شهری، صنعتی و کشاورزی دریافت شود تا بتوان برنامه ریزی کرد که مصارف چگونه صورت گیرد و چه تمهیداتی لحاظ شود تا ضمن هدفمند سازی یارانه ها، تولید را نیز حمایت کرد.

وی اظهار داشت: هدف این است که تولید و اشتغال در بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گیرد. در قانون نیز پیش بینی شده است که قیمتهای ترجیحی برای بخش کشاورزی لحاظ شود و در عین حال، به تدریج به سمت اعمال قیمت تمام شده آب رویم تا کشاورزان ترغیب شوند که مصرف آب را در بخش کشاورزی به صورت بهینه انجام دهند.

این عضو کابینه دهم درباره ارایه وسایل کاهنده آب به بخش کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مشغول توسعه سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی است. در این راستا 50 درصد از هزینه های اجرای این سامانه ها در بخش کشاورزی، توسط دولت تقبل می شود و مابقی نیز به صورت وام بانکی طولانی مدت، در اختیار کشاورزان قرار می گیرد تا بتوان به سمتی حرکت کرد که کشاورزی پیشرفته را در کشور شاهد بود و آب را به صورت اقتصادی مصرف و از هدرروی آب، جلوگیری کرد.