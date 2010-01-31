آغاز مراسم ویژه دهه فجر در گلزار شهدای بهشت زهرا/ جزئیات مراسم 12 بهمن

به گزارش مهر محسن صباغی امروز یکشنبه در نشست خبری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به تشریح برنامه های این کمیته برای ایام الله دهه فجر پرداخت و گفت: رویکرد محتوایی دهه فجر امسال، تبیین نقش هوشمندانه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در هدایت انقلاب، تقویت وحدت و هویت ملی و همچنین افزایش بصیرت عمومی نسبت به موقعیت و جایگاه انقلاب اسلامی است

وی درباره مراسم یوم الله 12 بهمن، سالروز ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی در سال 1357 به میهن اسلام گفت: پس از ارتحال حضرت امام (ره)، همه ساله، مردم مراسم یوم الله 12 بهمن در حرم مطهر امام عظیم الشان برگزار می شد که امسال با توجه به تغییرات و عملیات ساختمانی وعمرانی در داخل حرم مطهر، امکان برگزاری مراسم ملی، باحضور گسترده اقشار مردم نیست، لذا در همین راستا و به منظور یادآوری خاطره آن روز بزرگ و مهم در تاریخ کشور، مراسم ویژه آغازین دهه مبارک فجر، در مکان جلوس حضرت امام خمینی واقع در گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار می شود.

صباغی ساعت آغاز این مراسم را راس ساعت 9:33 صبح، همزمان با لحظه تاریخی ورود حضرت امام در سال 1357 به میهن اسلامی، عنوان کرد و گفت: در مراسم 12 بهمن که با حضور اقشار مردم، خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین مقامات لشکری و کشوری خواهد بود، برنامه های متنوعی انجام می شود.

وی برنامه حاملان قرآن، توسط گروه دختران دانش آموز، اجرای سرود، توسط گروه رزم نوازان دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین گروه همخوانی طه، شعرخواین توسط یکی از شعرای اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، پیام خانواده معظم شهدا که توسط یکی از فرزندان شاهد قرائت می شود، سخنرانی مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حداد عادل، گلریزان مکان جلوس امام راحل توسط مردم و حاضران در مراسم را از جمله برنامه های این روز در تهران ذکرد کرد.

مسئول کمیته مراسم های دهه فجر انقلاب اسلامی در تشریح برنامه شهرستانها در این روز گفت:همزمان با لحظه تاریخی ورود حضرت امام به میهن اسلامی، برنام هایی در سطح کشور، مراکز استانها و شهرستانها صورت می پذیرد که عبارتند از آوای صوت دلنشین قرآن از مساجد، گلبانگ مدارس و به صدا در آوردن زنگ مدارس، به صدا در آوردن سوت کارخانجات، قطارها و کشتی ها و به صدا در آوردن ناقوس کلیساها و کنیسه ها

وی دیگر ویژه برنامه های مراسم یوم الله 12 بهمن انجام برنامه رژه موتورسواران از فرودگاه مهرآباد به میدان آزادی و از آنجا، حرکت در مسیر حرکت امام خمینی (ره) در سال 57 تا مرقد مطهر امام راحل و از آنجا به بهشت زهرا (س) و حضور در مکان جلوس عنوان کرد و متذکر شد که رژه موتورسواران به طور نمادین در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

صباغ گلباران مسیر حرکت امام راحل در سال 57 توسط بالگردهای نیروهای مسلح از فرودگاه مهرآباد تا میدان آزادی و از آنجا تا حرم مطهر امام راحل و گلزار شهدای بهشت زهرا(س) ، اجرای برنامه ویژه، با هدف یادبود ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در فرودگاه مهرآباد تهران اعلام کرد

وی با اشاره به تمهیدات لازم برای حضور مردم در این مراسم گفت: هماهنگی با شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت مترو برای سهولت ایاب و ذهاب مردم به مراسم که در این رابطه، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از تمامی میادین وپایانه ها و از طریق مساجد، کانونها و مراکز فرهنگی اقدامات لازم را فراهم می نماید.

مسئول کمیته مراسم های دهه فجر انقلاب اسلامی در ادامه گفت: گلباران زادگاه حضرت امام خمینی (ره) در شهر خمین، گلریزان حجره حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان اراک ، اجرای برنامه ویژه در محل جماران در ایام دهه فجر، با حضور عاشقان امام راحل در طول ایام دهه فجر برنامه های بسیاری توسط سازمان ها، نهادها، ارگان ها، تشکل های دینی و مردمی و پایگاه های بسیج و فرهنگسراها در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.

وی در عین حال تاکید کرد : برنامه های ویژه ای توسط نمایندگی های ایران در خارج از کشور با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام می شود.

صباغ با تاکید بر اینکه از تاریخ سوم بهمن، تحت عنوان استقبال از فجر، برنامه های ویژه ای با نثار گل به حرم مطهر امام راحل توسط اقشار مردم در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شده که در طول دهه فجر ادامه خواهد داشت،به تعدادی دیگر از برنامه های در دست اقدام اشاره کرده و گفت: امروز توسط جمعی از بسیجیان مرقد مطهر امام خمینی غبارروبی و با گلاب ناب قمصر کاشان عطر افشانی و همچنین ضریح مطهرگل آرایی می شود.

وی افزود: افتتاح تونل توحید با حضور اقشار مردم و پس از افتتاح، حرکت به سوی حرم مطهر امام راحل و حضور در مراسم یوم الله 12 بهمن در بهشت زهرا از دیگر برنامه های این روز است.