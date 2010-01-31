اراضی "لتمال کن" پس از 38 سال دعوای حقوقی پس گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی در نشست خبری که صبح روز یکشنبه در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره موقوفه لتمان کن که سپاه پاسداران اسلامی طی سالهای گذشته در آن حضور داشته و حاضر به تحویل آن به سازمان اوقاف نبود افزود: این موقوفه قبل از انقلاب اسلامی و در سال 1350 تصرف شده بود که 20 روز گذشته پس از 38 سال دعوای حقوقی موضوع فیصله پیدا کرد و نیروهای مسلح موظف شدند که حق و حقوق این موقوفه را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: ما درباره حقوق موقوفات چه درباره سپاه پاسدران اسلامی چه ارتش و بسیج و سایر ارگانها استثناء قائل نیستیم و معتقدیم که هر فرد حقیقی و حقوقی حق وقف را باید ادا کند.

نماینده ولی فقیه درسازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه کمتر ارگان دولتی در کشور وجود دارد که مستاجر موقوفات نباشد گفت: آموزش و پرورش از بزرگترین مستاجران موقوفات است که کمترین اجاره را هم پرداخت می کند و پس از آن وزارت بهداشت از مستاجرانی است که تعداد زیادی از مراکر درمانی و بیمارستانهای موقوفه را در اختیار دارد که باید حق وقف آن را شرعا و قانوناً ادا کنند.

حجت الاسلام محمدی درباره دخالت ارگانهای دیگر در امورخیریه در حالی که سازمان اوقاف و امور خیریه طبق قانون در این زمینه مسئول است افزود: ما نیز در این زمینه انتقاد داریم و معتقدیم که اجازه نمی دهند سازمان اوقاف به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعلام می کنیم که وضعیت امور خیریه اگر به همین رویه ادامه یابد، به صلاح ممکلت و نظام نخواهد بود.

وی همچنین از توجه به بقاع متبرکه اهل تسنن در کردستان طبق فرمایشات مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: ما تا کنون عملکرد دو استان را بررسی کردیم که از استان کردستان نیز قطعا بازدید خواهیم کرد. چرا که مقام معظم رهبری در سفری که به کردستان داشتند تذکر دادند که به بقاع متبرکه اهل تسنن و شیعه در این استان توجه شود.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد: بقاع متبرکه اهل تسنن مورد توجه قرار می گیرند.