همایش مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فاضل مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) و شهردار حرم مطهر امام خمینی (ره) طی سخنانی در این همایش گفت: سازمان بهشت زهرا (س) تنها آرامستان فعال و متمرکز کلان شهر تهران است که با 584 هکتار وسعت و 184 قطعه ویژه تدفین درگذشتگان شهر تهران و نزدیک به 40 سال قدمت دارای نزدیک به 100 هکتار فضای سبز متراکم است به طوری که این مکان بزرگترین فضای سبز این منطقه را دارا بوده و بر همین اساس و با توجه به نگاه مدیریتی شهرداری تهران نسبت به محیط زیست و استاندارد سازی فعالیتها، قصد داریم سیستم های مدیریت iso 14001 و OHSAS 18001 را در سازمان استقرار دهیم.

شهردار حرم مطهر امام خمینی (ره) در ادامه افزود: ما اگر دنبال دریافت گواهینامه هستیم برای حفظ شخصیت سازمانی یا تکمیل آلبوم افتخار نیست بلکه هدف ما از دنبال کردن بحث های زیست محیطی و رسیدن به درجات مباحث ایزو، در وهله اول اثر گذاری در کیفیت مطلوب ارائه خدمات به مراجعان و در مرحله بعدی به کارکنان سازمان است.

مهندس فاضل با اشاره به وجود قطعات مطهر شهدا در سازمان خاطر نشان کرد: در بهشت زهرا (س) افزون بر سه هزارشهید والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مدفون هستند که از حیث تجمیع این ابدان پاک و ارواح مطهر این مکان با هیچ جای کره خاکی قابل مقایسه نیست جوانانی که به بالاترین گواهینامه ها و ارزشهای انسانی در حیات و ممات خود رسیده و مدال افتخار ایثار و شهادت را بر سینه زدند.

مهندس فاضل در پایان گفت: به هر حال ما در برابر مراجعان خود وظیفه داریم که بهترین خدمات را ارائه دهیم و شرعا و قانونا مکلف به تهیه و ارائه بهترین بسته خدماتی به مراجعانی که به ویژه در شرایط خاص قرار دارند هستیم و واحد جدیدی که در سازمان بهشت زهرا (س) استقرار یافته در حقیقت این بسته خدماتی را تکمیل می کند.

در ادامه این همایش دکتر حیدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست و مدیر کل ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران نیز طی سخنانی گفت: اتفاق بسیار مهم و تحول اساسی در بهشت زهرا (س) حادث گردیده و آن موضوع استقرار واحد زیست محیطی است که با توجه به خصوصیات مدیریتی مدیر عامل جدید سازمان این موضوع امری طبیعی بود.

وی در ادامه گفت: دو شاخصه جدی سازمانهای پیشرو نوع و کیفیت خدمات و میزان توسعه ای است که انجام می دهند - بعضی سازمانها مشتری مدار هستند و چون دائما با مراجعان سر و کار دارند باید در هر دو آیتم یعنی هم کمیت و هم کیفیت خدمات و توسعه فضاهای قابل توسعه فعال شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: شهروندان تهرانی هم تایید می کنند که در هر دیدار تغییراتی را در بهشت زهرا (س) مشاهده نموده اند و این موضوع به ماهیت خدمات سازمان بر می گردد که باید مرتبا توسعه یابد.

دکتر حیدرزاده در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان بهشت زهرا (س) یک سازمان پیشرو و پراهمیت است و دارای مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است و اهمیت فرابخشی سازمان در حدی است که شهردار تهران در جلسه ای گفتند که مدیریت جدید سازمان باید فردی توانمند و حداقل در حد یکی از معاونان قوی شهرداری باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: شرایط سازمان پیشرو باید حرکت در جهت فعالیتهای سیستماتیک باشد که الحمدالله مهندس فاضل مدیر عامل جدید سازمان بدان همت گماشته و نشان داده اند هم درباره مشکلات شناخت کافی داشته و هم به راه حل آنها وثوق دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری نمود که این فرایند به بهبود روشها، کاهش هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف در تنها آرامستان فعال و متمرکز شهر تهران منجر شود.

واحد محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان در سازمان بهشت زهرا (س) همزمان با مدیریت جدید سازمان در حوزه معاونت خدمات عمومی سازمان استقرار یافته و بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود و برپایی دو همایش کارنامه فعالیتهای دو ماهه این واحد است.