واحدهای بین المللی دانشگاهها دانشجویان کشور را حفظ می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن دوگانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از این سفر بررسى وضعیت آموزش و پرورش، مرکز آموزش عالى و مراکز پژوهشى و تحقیقاتى در منطقه آزاد قشم است.

دوگانى افزود: بررسى کیفیت آموزشى و پرورشى، امکانات آموزشى و رفاهى، وضعیت اعضاى هیات علمى دانشگاه ها، کارگاه ها و آزمایشگاه ها و مسایل و مشکلات آموزشى اساتید و دانشجویان در این دیدارها مورد بررسى قرار گرفت.

وى بیان کرد: هدف از ایجاد واحدهاى بین المللى دانشگاه هاى کشور در مناطق آزاد از جمله قشم در راستاى ارتقاى توانمندى هاى علمى، جذب دانشجویان خارجى و جلوگیرى از خروج دانشجویان از کشور، است.

نایب رئیس کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس شوراى اسلامى تصریح کرد: مجلس بر توسعه فعالیت بخش خصوصى بویژه در زمینه آموزش و پرورش و آموزش عالى در مناطق آزاد بخصوص منطقه آزاد قشم، تاکید دارد.

دوگانى بیان داشت: فعالیت هشت دانشگاه با جذب بیش از 13 هراز دانشجو در منطقه آزاد قشم نشان از توسعه سطح آموزش عالى و فعالیتهاى توسعه گرانه مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم در این زمینه، دارد.

نماینده مردم فسا در مجلس اظهار داشت: مسایل و مشکلاتى نیز در زمینه آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالى از سوى دانشجویان و اساتید مطرح شد که تصمیماتى در این راستا اتخاذ خواهد، شد.

وى گفت: براى چاره اندیشى در زمینه مسائل و مشکلات مطرح شده مقرر شد طى نشستى با اعضاى کمیسیون، نمایندگان وزارتخانه هاى مرتبط و مسوولان مراکز آموزش عالى، این مسائل و مشکلات مطرح و چاره سازى شود.

واحدهاى بین المللى چند دانشگاه از جمله علوم پزشکى شهید بهشتى، دانشگاه شیراز، هرمزگان، واحد بین الملل دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، موسسه آموزش عالى و موسسه صنعت آب و برق در منطقه آزاد قشم فعال هستند.