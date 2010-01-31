کارگاههای غیر مجاز دوگانه سوز خودرو در بوشهر تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حیدر یزدان شناس بعد از ظهر یکشنبه در جمع نمایندگان شرکتهای دوگانه سوز خودرو استان افزود: کارگاه های تبدیلی باید با مجوز شرکت گاز سوز خودرو ایران و طرف قرارداد یکی از شش کنسرسیوم فن آوران پارسیان، شهاب گاز سوز، پادآلاینده، تدبیر، الکتروفن و شرکت گاز سبز صنعت شرق در سطح استان فعالیت داشته باشند.

وی اظهار داشت: طبق بررسیهای صورت گرفته در حال حاضر تنها کارگاه خودرو دوگانه سوز فرهاد در مرکز استان زیر نظر کنسرسیوم تدبیر در حال فعالیت است .

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: با توجه به ورود برچسبهای تقلبی معاینه فنی دو گانه سوز به دلیل عدم وجود مراکز معاینه فنی در امر دوگانه سوز راهکارهای لازم در امر برخورد و مقابله با این موضوع اندیشیده شده است .

یزدان شناس افزود: با توجه به سرمایه گذاری کارگاه مجاز دوگانه سوز فرهاد در امر تبدیل خودروها به دوگانه سوز CNG که به صورت یارانه ای و مشمول خودروهای طرح ملی CNG است، تا کنون استقبال چندانی از سوی دستگاه های متولی صورت نپذیرفته است .

وی اظهار داشت: تاکسیها، خودروهای دولتی، جانبازان، معلولین، بیماران خاص، آژانسها و شرکتهای حمل و نقل درون شهری با عمر کمتر از 10 سال، وانت بارها با عمر کمتر ا ز 15 سال که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مندرج در تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور اولویت بندی شده اند باید دوگانه سوز شوند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر هشدار داد: مقرر شده است مجمع امور صنفی با همکاری مدیریت اماکن عمومی نیروی انتظامی در مرکز استان و سایر شهرستانهای تابعه از طریق هماهنگی با بازرسان اداره بازرگانی نسبت به شناسایی کارگاه ها و واحدهای صنفی غیر مجاز دوگانه سوز اقدام و به مرحله اجرا بگذارند .