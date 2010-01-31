  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

کارگاههای غیر مجاز دوگانه سوز خودرو در بوشهر تعطیل می شوند

کارگاههای غیر مجاز دوگانه سوز خودرو در بوشهر تعطیل می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: فعالیت غیر قانونی و وجود کارگاه های غیر مجاز تبدیل دوگانه سوز LPG وCNG در سطح استان بوشهر ممنوع و در صورت مشاهده این کارگاه ها در استان تعطیل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حیدر یزدان شناس بعد از ظهر یکشنبه در جمع نمایندگان شرکتهای دوگانه سوز خودرو استان افزود: کارگاه های تبدیلی باید با مجوز شرکت گاز سوز خودرو ایران و طرف قرارداد یکی از شش کنسرسیوم فن آوران پارسیان، شهاب گاز سوز، پادآلاینده، تدبیر، الکتروفن و شرکت گاز سبز صنعت شرق در سطح استان فعالیت داشته باشند.

وی اظهار داشت: طبق بررسیهای صورت گرفته در حال حاضر تنها کارگاه خودرو دوگانه سوز فرهاد در مرکز استان زیر نظر کنسرسیوم تدبیر در حال فعالیت است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: با توجه به ورود برچسبهای تقلبی معاینه فنی دو گانه سوز به دلیل عدم وجود مراکز معاینه فنی در امر دوگانه سوز راهکارهای لازم در امر برخورد و مقابله با این موضوع اندیشیده شده است.

یزدان شناس افزود: با توجه به سرمایه گذاری کارگاه مجاز دوگانه سوز فرهاد در امر تبدیل خودروها به دوگانه سوز CNG که به صورت یارانه ای و مشمول خودروهای طرح ملی CNG است، تا کنون استقبال چندانی از سوی دستگاه های متولی صورت نپذیرفته است .

وی اظهار داشت: تاکسیها، خودروهای دولتی، جانبازان، معلولین، بیماران خاص، آژانسها و شرکتهای حمل و نقل درون شهری با عمر کمتر از 10 سال، وانت بارها با عمر کمتر ا ز 15 سال که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مندرج در تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور اولویت بندی شده اند باید دوگانه سوز شوند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر هشدار داد: مقرر شده است مجمع امور صنفی با همکاری مدیریت اماکن عمومی نیروی انتظامی در مرکز استان و سایر شهرستانهای تابعه از طریق هماهنگی با بازرسان اداره بازرگانی نسبت به شناسایی کارگاه ها و واحدهای صنفی غیر مجاز دوگانه سوز اقدام و به مرحله اجرا بگذارند.

یزدان شناس افزود: همچنین کلیه مراکز تعویض پلاک و معاینه فنی خودرو همچنین جایگاههای CNG موظفند از پذیرش خودروهای گاز سوز غیر مجاز (LPG و CNG) خودروهای فاقد برچسب معتبر مجوز سوخت گیری خودداری نمایند.

کد مطلب 1027166

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها