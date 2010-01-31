532 پروژه عمرانی در استان سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی پیش از ظهر یکشنبه در اولین نشست خبری با خبرنگاران استان سمنان بعد از بیش از دوماه از تحویل مسئولیت استانداری سمنان گفت: این پروژه ها با هزینه یک هزار و 460 میلیارد ریال در اجرا شده است .

وی افزود: 57 پروژه با بهره گیری از320 میلیارد ریال تسهیلات بانکی توسط بخش خصوصی اجرا شده است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه 9 پروژه از پروژه های آماده بهره برداری از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان است، گفت: یک هزار و 276 برنامه در دهه فجر در مناطق مختلف استان سمنان برگزار می شود.

به گفته وی از کل پروژه ها 166 پروژه با اعتبار 319 میلیارد ریال در سمنان، 123 پروژه با 363 میلیارد ریال اعتبار در شاهرود، 95 پروژه با اعتبار 211میلیارد ریال در دامغان، 62 پروژه با 217 میلیارد ریال در گرمسار و 29 پروژه با 27 میلیارد و 160 میلیون ریال در مهدیشهر در این دهه افتتاح می شود.

20 بهمن اخرین مهلت شروع به کار تعاونی های مسکن

عباس رهی در خصوص ساخت مسکن مهر در استان سمنان گفت: تعاونیهای مسکن مهر تا بیستم بهمن ماه برای آغاز کار ساخت مسکن فرصت دارند .

وی افزود: اگر تعاونیها در این فرصت تعیین شده نتوانند کار ساخت را آغاز کنند پروژه مسکن مهر آنها به انبوه سازان و گروه های خود ساز تحویل داده می شود .

استاندار سمنان تاکید کرد: کار ساخت مسکن مهر در این استان تا پایان سال 89 باید به اتمام برسد .

مدیران فعال استان سمنان جایزه دریافت می کنند

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه خدمت به مردم و کار شبانه روزی هدف من در سفر به استان سمنان است، گفت: در هفته اول آغاز مسئولیت در استانداری سمنان خانواده ام را به سمنان آورده ام.

وی با اشاره به اینکه مدیرانی که از من بیشتر کار کنند، جایزه دریافت می کنند، گفت: کار و خدمت به مردم برای مدیران وظیفه است و هرکسی بیشتر در این زمینه موفق باشد باید افتخار کند.

وی با اشاره به اینکه هر مدیری که شایستگی مدیریت در جایگاه خودش را ندارد تغییر می کند، گفت: در همه ادارات تحول می شود و تغییراتی خواهیم داشت چرا که مدیران باید برای سازندگی استان سمنان تلاش کنند و هدفشان خدمت به مردم باشد و زمانیکه این توانایی را نداشته باشند جابجا می شوند.

در خوشه ای شناسایی نشده ام

استاندار سمنان در پاسخ به این سئوال که شما در چه خوشه ای از اطلاعات خانوارهای اقتصادی دسته بندی شده اید، گفت: من خودم پیامک ارسال نکرده ام ولی یکی از بستگانم با شماره ملی من ارسال کرده است که گفته شما در هیچ خوشه ای شناسایی نشده اید.

در این نشست که بیش از دو ساعت و نیم طول کشید استاندار در جواب چند سئوال خبرنگاران در بخشهای مختلف خواستار آوردن مصداق برای سوال خبرنگاران شد و گفت: خبرنگاران می توانند به عنوان یک ناظر بر فعالیتهای مدیران نظارت کنند اما بر اساس منطق، مصداق و دلیل برخورد کنند.

وی که خود را دارای نشریه و از قشر خبرنگاران عنوان کرده بود، گفت: رسانه ها باید با دقت و بصیرت و و نقد از برنامه ها و خدمات فعالیت و اطلاع رسانی کنند.