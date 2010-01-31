پرداخت تسهیلات 30 میلیون ریالی ودیعه مسکن

سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی صندوق مهر امام رضا (ع) برای پرداخت وام 30 میلیون ریالی ودیعه مسکن به اقشار ضعیف و کم درآمد خبر داد و گفت: این وام در تفاهم نامه ای که بین ریاست جمهوری و صندوق مهر امام رضا (ع) منعقد شده است، پرداخت خواهد شد و مشمول همه مردم نمی شود.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: اقشار کمتر برخوردار و ضعیف به ویژه در مناطق محروم کشور می توانند مشمول دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شوند.

کریمی با اعلام اینکه از امروز شعب صندوق در سراسر کشور آماده دریافت درخواستهای اقشار ضعیف است، افزود: با رویکرد حمایت از خانواده هایی که توان تامین ودیعه اولیه اجاره یک واحد مسکونی را ندارند، این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی از در نظر گرفتن حدود 50 تا 60 میلیارد تومان بودجه برای پرداخت به تسهیلات به اقشار ضعیف و کم درآمد خبر داد و بیان داشت: در راستای محرومیت زدایی و حمایت از مناطق محروم کشور و همچنین کمک به معیشت خانوارهای کم درآمد این تسهیلات طی توافقی با نهاد ریاست جمهوری پرداخت می شود.

این مقام مسئول صندوق مهر امام رضا (ع) تصریح کرد: تسهیلات یاد شده با کارمزد 4 درصد و به صورت قرض الحسنه و با معرفی مشمولان از سوی بنیاد مسکن پرداخت می شود، همچنین بازپرداخت تسهیلات نیز 5 ساله در نظر گرفته شده است.