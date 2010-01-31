ایجاد موزه مناسبتهای دینی و مذهبی در اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر یک شنبه در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه صحنه های کربلا در اردبیل اظهار داشت: هم اکنون با توجه به برگزاری نمایشگاه های متعدد مذهبی در سطح استان، عدم وجود موزه مناسبتها و تشکلهای دینی در اردبیل ملموس و محسوس است.

وی با تاکید بر تامین اعتبارات لازم و ضرورت راه اندازی موزه مناسبتها و تشکلهای دینی در آینده ای نزدیک افزود: بی شک با راه‌اندازی موزه مناسبتهای دینی و مذهبی آثار و دستاوردهای ارزنده و ارزشمندی در این زمینه گردآوری و به نمایش در خواهد آمد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به شور و شوق برگزاری آیینهای دهه‌های محرم در اردبیل ابراز داشت: امسال با ایجاد دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی و مناسبتهای مذهبی در اردبیل جلوه و جلای خاصی به دهه سوم محرم بخشیدیم که این می‌تواند جایگاه فرهنگ عاشورایی استان را قوی و پربار نشان دهد.

وی بارزترین هدف برگزاری این نمایشگاه ها را شناسایی هنرمندان عرصه‌های مختلف فرهنگ اسلامی عنوان کرد و یاد آور شد: برپایی نمایشگاه های مناسبتی در ایام خاص ادامه خواهد داشت.

مسائل دینی باید در قالب هنر به نسل آینده منتقل شود

ستوده همچنین خواستار ارائه و انتقال مسائل دینی و مذهبی به بهترین شکل و در قالب هنر به نسل آینده به ویژه نوجوانان و جوانان شد و تصریح کرد: زبان هنر شیواترین مسیر برای رسیدن به اهداف الهی و دینی است.

وی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای هنری می‌تواند گامی صحیح در مسیر تبلیغ درست از دین و قرآن باشد، خاطر نشان کرد: باید در راستای ارتباط مستمر و تنگاتنگ دین و هنر و نیز شناسایی زبان هنر با توجه به نیازها و خواسته های نسل آینده تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: استان اردبیل از گذشته و با توجه به پیشینه مذهبی با معیارها و ملاک دینی معرفی و شناخته شده، بنابر‌این جفای بزرگی است اگر نتوانیم این شئونات دینی را به شکل احسن و قالب شایسته معرفی کنیم.

سومین نمایشگاه صحنه های کربلا با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانونهای مساجد، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل و مسجد امام رضا در محله میر اشرف برپا و تا 16 بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت.