سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در کردستان نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاالله رحمانی آبیدر ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان کردستان اظهار داشت: سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در استان کردستان و با همکاری تمامی دستگاه ها و سازمانهای متولی در مراحل نهایی تدوین قرار دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر و بنا به دلایل مختلف بعضی از آسیبهای اجتماعی در استان کردستان وجود داشته و جامعه را تهدید می کنند که کارگروه فرهنگی اجتماعی استان در راستای نحوه مقابله با این پدیده ها و کنترل آنها سندی جامع را در دست تدوین دارد که با توجه به اقدامات صورت گرفته این مهم تا پایان سال جاری نهایی و به دستگاه ها و سازمانهای ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان بیان داشت: در این سند تمامی مسائل و تهدیدات اجتماعی استان مورد توجه قرار گرفته و وظایف کلیه دستگاه های دولتی به صورت مفصل توضیح داده شده است که امیدواریم با اجرایی شدن آن شاهد کاهش آسیبهای مختلف اجتماعی به ویژه طلاق در کردستان باشیم.

رحمانی آبیدر با اشاره به بررسی های صورت گرفته توسط معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کردستان در سال گذشته و امسال در خصوص وضعیت تهدیدات و آسیبهای اجتماعی در استان عنوان کرد: در بررسی های صورت گرفته در سال گذشته قاچاق کالا، ارتباط نامتعارف، طلاق، حجاب گریزی و ماهواره به ترتیب عنوان مهمترین آسیبها و تهدیدات اجتماعی در استان را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: در این آمار که در خصوص وضعیت 9 ماهه سال جاری صورت گرفته طلاق به عنوان تهدید اول شناخته و حجاب گریزی، مواد مخدر، مشروبات الکلی و قاچاق کالا به تریبت اولویت از جمله مهمترین تهدیدات آسیبهای اجتماعی در استان کردستان به شمار می روند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان در پایان با اشاره به برگزاری منظم جلسات کارگروه در سال جاری خاطرنشان کرد: در همین راستا کمیسیون تخصصی برای بررسی هر چه بهتر موضوعات مصوب در این جلسه تشکیل و جهت اجرا به ادارات و سازمانهای متولی ابلاغ شده است.

در ادامه این جلسه که به ریاست استاندار کردستان برگزار شد، مهمترین مساول و مشکلات اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفته و در راستای پوشش این نقاط ضعف تصمیماتی اتخاذ شد.