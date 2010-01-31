برگزاری تودیع و معارفه رئیس دانشگاه تربیت معلم / نام دانشگاه در صدر مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پیش از ظهر یکشنبه رئیس دانشگاه تربیت معلم در نودمین سال تاسیس این دانشگاه بعد از چهار سال عهده دار بودن مسئولیت یکی از قدیمی ترین مراکز آموزش عالی به عنوان اولین سخنران پشت تریبون رفت و به ارائه گزارشی از خلاصه عملکرد چهارساله اخیر دانشگاه پرداخت.

عبدالجواد طاهری زاده اظهار داشت: وی در سال 52 به عنوان دانشجو وارد دانشگاه تربیت معلم شده است و در تمام دوران مسئولیت تلاش کرده است با تعلق خاطر نسبت به این دانشگاه در پیشبرد اهداف آن بکوشد.

وی افزود: در سال جاری به مناسبت نودمین سال تاسیس دانشگاه برنامه های مختلفی در این دانشگاه اجرا شد که از جمله مهمترین آنها می توان به برگزاری دو سمینار ریاضیات، آنالیز و جبر و نیز نصب تندیس مشاهیر دانشگاه اشاره کرد.

رئیس سابق دانشگاه تربیت معلم تهران با اشاره به برخی فعالیتهای عمرانی، پژوهشی و فرهنگی این دانشگاه بیان داشت: یکی از اقدامات ماندگار صورت گرفته تدوین تاریخ دانشگاه است که مراحل تدوین آن به پایان رسیده است.

تغییر نام دانشگاه تربیت معلم با توجه به کاربری کنونی کمک به دانشگاه است

طاهری زاده با تاکید بر لزوم تغییر نام دانشگاه نیز خاطرنشان کرد: از سال 78 که عهده دار معاونت آموزشی دانشگاه بوده است براساس نظرخواهی های صورت گرفته و نیز جلسات گوناگون با وزارات علوم مسئله تغییر نام دانشگاه مورد تایید قرار گرفت اما متاسفانه صورت عملیاتی پیدا نکرد.

وی ادامه داد: این دانشگاه با قدمت 90 ساله و داشتن چهره های ماندگار علمی و اساتید نمونه جایگاه واقعی خود را در اختیار ندارد و در حقیقت یکی از راه های کمک به این دانشگاه تغییر نام آن با توجه به کاربری کنونی آن است.

طاهری زاده یادآور شد: دانشگاه تربیت معلم در حدود 15 تا 20 سال است که تربیت معلم به معنای عام را انجام نمی دهد و تعداد رشته های دبیری آن اندک است اما همچنان نام تربیت معلم را با خود یدک می کشد.

وی افزود: با مصوبه اخیر و شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاسیس دانشگاه فرهنگیان و وجود دانشگاه تربیت دبیر رجایی ادامه فعالیت با این نام چندان مناسب دانشگاه تربیت معلم نیست و تاکنون نیز لطماتی را به این دانشگاه وارد کرده است.

دانشگاه تربیت معلم می تواند جزو 10 دانشگاه برتر کشور باشد

طاهری زاده با ابراز تاسف از اینکه حتی در وزارت علوم و خود دانشگاه نیز تلقی درجه دوم بودن از این دانشگاه تنها بخاطر نام آن وجود دارد، گفت: این دانشگاه قابلیت آن را دارد که جزو 10 دانشگاه برتر کشور باشد و نیز با اتصال به بدنه اجرایی کشور منشا خدمات سازنده ای شود.

رئیس سابق دانشگاه تربیت معلم کمبود اعتبارات را دومین مشکل بزرگ تربیت معلمی ها برشمرد و عنوان کرد: این دانشگاه با بیش از پنج میلیارد ریال کسری اعتبار مواجه است و این موضوع ادامه حیات فعالیتهای مختلف دانشگاه را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین بحث تاسیس دانشگاه مترو در تربیت معلم را حرکتی نو و نوید دهنده آینده ای خوب برای این دانشگاه برشمرد و اظهار امیدواری کرد که با همکاری سایر نهادها به ویژه قطار شهری این دانشکده بتواند با تربیت نیروی متخصص در پیشرفت و آبادانی کشور تاثیرگذار باشد.

سرپرست جدید دانشگاه تربیت معلم نیز طی سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از زحمات دکتر طاهری زاده اظهار داشت: وی سالها شاهد رنج و تحمل مسیر تهران کرج از سوی اساتید و برخی مسئولان بوده و از نزدیک با دغدغه های دانشگاه آشناست.

زهرا بیگم حجازی زاده افزود: به عنوان یک عضو کوچک وارد سیستمی شده ام که در جریان است و باید همه با همکاری و تعامل هم برای ترقی تربیت معلم تلاش کنیم.

فرماندار ویژه کرج و معاون استاندار نیز در سخنانی ضمن تشکر از زحمات رئیس سابق تربیت معلم برای رئیس جدید دانشگاه آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

انتخاب دکتر حجازی زاده بر مسند ریاست دانشگاه تربیت معلم نوید خوبی برای بانوان است

عیسی فرهادی با بیان اینکه انتخاب دکتر حجازی زاده بر مسند ریاست دانشگاه تربیت معلم نوید دهنده خوبی برای جامعه بانوان کشور است، گفت: این نوع مدیریت می تواند تقویت کننده پتانسیلهای بالای بانوان کشور باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت معلم نیز به نمایندگی از سوی اعضای هیئت علمی، اساتید و کارکنان از زحمات طاهری زاده در طول دوران مسئولیت وی در تربیت معلم قدردانی کرد و اقدامات آموزشی و پژوهشی صورت گرفته در این دوران به ویژه افزایش مقالات علمی خارجی و نیز درصد بالای قبولی دانسشجویان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی را از جمله موفقیهای تربیت معلم در سالهای اخیر برشمرد.

پروین کدیور تاکید کرد: مدیران باید خود را موظف به حضور دائم در دانشگاه کنند و به نوعی پاسخگوی دانشجویان و کارکنان در بخش اجرایی باشند.

تخصص بالا برای وزارت علوم مهمتر از مدارک علمی بالاست

معاون آموزشی وزیر علوم نیز به ارائه آمار و ارقامی از توسعه کمی و کیفی تعداد دانشجویان و مراکز آموزش عالی بعد از انقلاب، حرکتهای صورت گرفته را اقدام مثبتی برشمرد که باید استمرار یابد.

حسین نادری منش گفت: ما خواهان پاسخگویی به نیازهای جامعه هستیم و این مسئله در شرایطی است که نیازها به صورت شفاف انتقال داده شود.

وی تاکید کرد: وزرات علوم ترجیح می دهد از افراد با تخصصی بالاتر استفاده کند تا کسانی که تنها مدارک علمی بالاتری دارند.

در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس از زحمات عبدالجواد طاهری زاده تقدیر شد و حکم سرپرستی زهرا بیگم حجازی زاده نیز که از سوی وزیر علوم صادر شده است به وی اهدا شد.