دبيركل بورس اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در خصوص تعامل بورس ايران با بورس هاي بين المللي گفت: با امكان فهرست شدن سهام شركتهاي ايراني در بورس هاي منطقه شامل مسقط ، استانبول و بحرين گام موثري براي ارتباط بورس كشور با بازار بين المللي سرمايه برداشته شده است.

دكتر حسين عبده تبريزي ، با اشاره به فوايد استفاده از سرمايه گذاري خارجي، اظهار داشت: عرضه درصدي از سهام شركهاي داخلي در بورس هاي خارج از كشور مي تواند با جذب سرمايه هاي مورد نياز ، موجب كاهش هزينه شركت هاي توليدي و خدماتي كشور شده و به آنها در اجراي طرحهاي جديد و توسعه اي كمك كند.

وي ، با اشاره به آينده روشن بازار سرمايه در ايران، افزود: بازار سرمايه كشور در آينده نيز شاهد رشد قابل ملاحظه اي خواهد بود و عرضه سهام شركتهاي داخلي در بازار هاي بين المللي مورد استقبال سرمايه گذاران خارجي قرار خواهد گرفت.

عبده تبريزي در پايان از مذاكرات سازمان بورس با كشور آلمان براي فهرست كردن شركتهاي ايراني در بورس اين كشور خبر داد.