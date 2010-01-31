سه عنوان کتاب در روزهای پایانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "هنر اجرا" نوشته رزلی گلدبرگ که از مهمترین منابع در حوزه پرفورمنس محسوب میشود با ترجمه مریم نعمت طاووس راهی بازار کتاب شد. "هنر اجرا" در قطع وزیری و در 328 صفحه تاریخ تحول پرفورمنس را از سالهای آغازین قرن بیستم تا پایان این قرن بررسی میکند.
مجموعه مقالات پژوهشی بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر که به اهتمام محمدحسین ناصربخت گردآوری شده دومین کتابی است که توسط بخش انتشارات جشنواره بیست و هشتم منتشر شد. این کتاب شامل مقالات هفت پژوهشگر در ارتباط با موضوعاتی چون تئاتر تجربی، تئاتر شهرستان و تئاتر خیابانی است که در قطع وزیری و در 280 صفحه راهی بازار کتاب شد.
کتاب "کتابشناسی نمایش شهرستان" که توسط علی تاجور گردآوری شده سومین کتابی است که در قطع رقعی و در 228 صفحه منتشر شده و شامل کتابها و پایاننامههای دانشگاهی مرتبط با تئاتر شهرستان است. انتشارات نمایش پیش از این 15 عنوان کتاب دیگر را هم به مناسبت بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر کرده است.
سه اثر پژوهشی در روزهای پایانی بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به همت انتشارات نمایش و به مناسبت جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شد.
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