اعتبار 100 میلیون تومانی مسابقات دوومیدانی آسیا امروز پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران(اسفند ماه سال جاری) سازمان تربیت بدنی مبلغ 250 میلیون تومان را به عنوان کمک برای میزبانی هرچه بهتر ایرانی ها به فدراسیون دوومیدانی اختصاص داد. در حالیکه قرار بود مبلغ 100 میلیون تومان از این اعتبار دو هفته پیش به حساب فدراسیون دوومیدانی واریز شود این بودجه امروز (یکشنبه 11 بهمن ماه) به حساب این مجموعه واریز شد.

عیدی علیجانی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی که روز گذشته در گفتگو با مهر نسبت به تاخیر واریز این اعتبار و پیگیری امور به سختی سخن گفت با تائید این مطلب افزود: هرچند این مبلغ کمی دیرتر از زمان اعلام شده امروز یکشنبه به حساب فدراسیون واریز شده اما از اینکه سازمان تربیت بدنی نسبت به برگزاری مسابقات آسیایی در تهران توجه ویژه دارد خوشحالیم.

وی ادامه داد: با همین اعتبار بخشی از کارها سرعت می گیرد و مطمئن هستم که مابقی این بودجه هم تا قبل از برگزاری مسابقات بدست ما خواهد رسید.

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا چهارم تا هفتم اسفند ماه سال جاری به میزبانی کشورمان در تهران برگزار می شود.