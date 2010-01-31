به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس خبری دستاوردها، چشم‌اندازها و برنامه‌های موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و برنامه‌های کنگره بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه در سال 2010 در ایران با سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی صبح امروز یک‌شنبه 11 بهمن در محل این موسسه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر غلامرضا اعوانی رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به فعالیتهای مؤسسه در حوزه فلسفه اظهار داشت: مؤسسه در حال حاضر 22 عضو هیئت علمی دارد که در 6 گروه فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، منطق، ادیان و عرفان، کلام و مطالعات علم مشغول به تدریس هستند. برای تاسیس 2 یا 3 گروه نیز برنامه ارائه داده‌ایم و در حال پیگیری هستیم. این رشته‌ها عبارتند از فلسفه اخلاق و فلسفه هنر دینی که در مقطع دکتری دانشجو خواهد گرفت. البته فلسفه هنر در کشور وجود دارد که به طور عمده متکی بر نظریات غرب است و با فرهنگ ما چندان سنخیتی ندارد. ولی آنچه مد نظر مؤسسه است فلسفه هنر دینی است.

وی افزود: مؤسسه طرح‌ها و پروژه‌های تحقیاتی زیادی را نیز به انجام رسانده است که برخی از آنها به چاپ رسیده است. برای مثال در سال 86 مؤسسه 7 کتاب را به چاپ رسانده است. مؤسسه همچنین در برگزاری کنگره‌های علمی هم کوششهایی داشته است و برای برگزاری کنگره‌های علمی به بخشهای دیگر هم یاری رسانده است. برای نمونه ریاست علمی کنگره بین‌المللی مولانا با مؤسسه بوده است که اگر کوششهای مؤسسه نبود کار مقداری افت می‌داشت. برای این کنگره موسسه به تنهایی سفارش 148 مقاله علمی و پژوهشی را داده بود.

اعوانی در ادامه خاطر نشان کرد: موسسه در بخش تحصیلات تکمیلی در حوزه فلسفه غرب، فلسفه اسلامی و مطالعات علم دانشجوی دکتری دارد. علاوه بر این چهار دانشجوی خارجی در سطح دکتری داریم. موسسه همچنین برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی کارگاه‌های آموزشی برگزار کرده و می‌کند. برای نمونه دوره‌های روش تحقیق، روش نگارش رساله دکتری برای این دانشجویان را برگزار کرده‌ایم.

عضو هیئت مدیره فدراسیون بین‌المللی فلسفه در ادامه یادآور شد: موسسه مجلاتی را نیز منتشر می‌کند. مجله جاویدان خرد در حال حاضر منتشر می‌شود و چند شماره از آن نیز منتشر شده است. مجله دیگری با عنوام مولانا پژوهی که مجله‌ای بین‌المللی و علمی و پژوهشی است را نیز در دست انتشار داریم که شماره اول آن زیر چاپ است. همچنین یک مجله بین‌المللی فلسفه اسلامی به زبان انگلیسی را قرار است به چاپ برسانیم.

وی افزود: موسسه در حال انجام طرحی است که اهمیت بسزایی دارد و تا حالا به نتایج مثبتی نیز رسیده‌ایم. این طرح، چاپ انتقادی و علمی مجموعه آثار ابن سینا است. در خصوص اهمیت این طرح باید توجه داشت که حدود 40 درصد از آثار این فیلسوف اسلامی متاسفانه هنوز به چاپ نرسیده است. همچنین بسیاری از کتابهایی هم که از ابن سینا به چاپ رسیده دارای غلطهایی است که شایسته کار علمی و تحقیقاتی نیست. چندین سال است که با کمک اهل فن این نسخه‌ها گردآوری شده و در حال تحقیق و تصحیح آنها هستیم.

اعوانی یادآور شد: این کار در سه بخش دنبال خواهد شد. اول توجه به آثاری از بوعلی که هنوز چاپ نشده است. بخش دوم توجه به آثار و کتابهای متوسط او به لحاظ اهمیت و بخش سوم توجه به آثار مهم او مانند کتاب شفا که در مرحله آخر صورت می‌پذیرد.

وی افزود: در بخش اول، کار تا حدود زیادی پیش رفته و بسیاری از این آثار آماده چاپ است. در این کار علاوه بر تصحیح کار تحقیقاتی نیز صورت گرفته است.

این استاد فلسفه در ادامه خاطر نشان کرد: از جمله کارهای مهم دیگر صورت گرفته در موسسه چاپ یک کتابشناسی جامع فلسفه است که 18 جلد آن آماده شده است و یک کتابشناسی جامع ابن سینا هم توسط موسسه منتشر شده است.

استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در ادامه خاطر نشان کرد: سال آینده ایران میزبان کنگره بین‌المللی روز جهانی فلسفه است که رویدادی مهم در حوزه فلسفه به شمار می‌رود. از سال 2002 میلادی روز جهانی فلسفه توسط یونسکو اعلام شده است. روز سوم هفته سوم ماه نوامبر هر سال از سوی یونسکو روز جهانی فلسفه نامگذاری شده است. در این روز یک کشور میزبانی بین‌المللی این رویداد را بر عهده دارد و کشورهای تابعه یونسکو نیز با توجه به موضوع مشخص شده برای آن سال، این روز را برگزار می‌کنند. از سال 2003 تا سال 2005 میلادی این کنگره در مقر یونسکو برگزار شد. اما از این سال به بعد به ترتیب در کشورهای مراکش، ترکیه، ایتالیا و روسیه برگزار شده است.

وی افزود: با تلاشهایی که از سوی ما صورت گرفت برگزاری این رویداد علمی مهم به کشور ما تعلق گرفت. برای این رویداد باید موضوعی در نظر گرفته شود که با کارهای کارشناسی و استفاده از نظرات اساتید صاحب‌نظر نهایتا موضوع "نظر و عمل" برای این کنگره مورد توافق قرار گرفت و به یونسکو نیز اعلام شد و در نامه‌ای که به بنده ابلاغ شد، این موضوع مورد موافقت قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ما امیدواریم این کنگره در ایران با عظمت و شکوه و آنگونه که شایسته فرهنگ و فلسفه ماست برگزار شود. ما برای این که اثبات کنیم توانایی برگزاری این رویداد مهم علمی را داریم کنگره "فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز" را در تهران و همدان در روز جهانی فلسفه برگزار کردیم. همچنین قصد داشتیم که کنگره دیگری را با نام فلسفه در آسیا برگزار کنیم که متاسفانه به علت کمبود بودجه نتوانستیم این کار را انجام دهیم و کشور هندوستان عینا همین موضوع را انتخاب کرد و اسفندماه این کنگره را برگزار می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: در کنگره سال آینده قصد داریم تا از صاحبنظران و فلاسفه مهم و برجسته بین‌المللی دعوت کنیم و در سطح داخلی نیز از صاحبنظران و اندیشمندان برجسته دعوت کنیم.

این استاد دانشگاه در خصوص این موضوع که موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران چه اقداماتی را در راستای اسلامی کردن علوم انسانی صورت داده، تصریح کرد: این دغدغه اسلامی کردن، دغدغه ما هم بوده است. موسسه تمام پایان نامه‌های دانشگاهی در حوزه فلسفه را قبل و بعد از انقلاب گردآوری کرده و مورد مطالعه و بررسی قرار داده تا دریابد که تا چه حد این پایان‌نامه‌ها با نیازها و سنتهای ما همخوانی داشته است.

وی افزود: بنده اهتمام خاصی به فلسفه اسلامی داشته و دارم. باید در نظر داشت که کار دانشگاه انتقال هویت است. هویت فرهنگی ایران بسیار مهم و شناخته شده است. ما در حوزه غرب شناسی نیاز به کارهای عمیق داریم و نه سطحی. همچنین در حوزه مطالعات اسلامی نیز باید عمق مورد توجه باشد. شناخت ما از غرب عمقی نیست و مقطعی است و لذا به غرب شناس نیاز داریم.