اعتبار بخش امور آموزشی و فرهنگی در اختیار دستگاه ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رسول علی اشرفی پور بعد از ظهر یک شنبه در بازدید از ششمین نمایشگاه سراسری کتاب مازندران در جمع خبرنگاران تصریح کرد:‌ با وجود احکام ویژه در خصوص پاکی آب، خاک و هوا در دین اسلام، اما در حوزه ای که کار می کنیم تا به حال نتوانسته ایم به خوبی از این احکام بهره مند شویم.

وی افزود:‌ در این خصوص دستگاه های فرهنگی از جمله اداره فرهنگ و ارشاد و رسانه ملی باید به مدد محیط زیست بیایند و به فرهنگسازی بپردازند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت مهندسی زباله در استان اظهار داشت: چهار کارخانه کمپوست در استان مازندران در حال انجام عملیات اجرایی است که با افتتاح آنها مهندسی زباله در استان آغاز می شود.

اشرقی پور با اعلام اینکه نیاز مهندسی زباله دراستان تفکیک زباله از مبدا توسط خانواده ها است، یادآور شد: ‌سالانه حدود 10 میلیون گردشگر به استان وارد می شوند که ‌اگر هر گردشگر تنها 250 گرم زباله تولید کند در سال دو هزار و 500 تن زباله بر محیط استان از سوی گردشگران تحمیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر 50 درصد از این زباله را زباله تر تشکیل دهد که در زمین تجزیه می شوند، ‌یک هزار و 250 تن زباله خشک باقی مانده و از نوع بازیافتی است که در سطح محیط استان پراکنده است.

اشرفی پور اظهار داشت :این زباله ها از جنس شسشه، پلاستیک، انواع پست و ظروف آلومینیومی است که مردم و مسئولان را آزار می دهند و در عرصه های جنگلی، سواحل دریا و کنار رودخانه ها و مزارع پراکنده اند.

وی افزود: ‌برای فرهنگ سازی در این زمینه نیازاست که بروشورهای آموزشی به صورت مرتب انتشار یافته و در اختیار شهروندان و گردشگران قرار گیرد.

اشرفی پور خاطرنشان کرد: علیرغم پیگیری اعتبار در بخش امور آموزشی و فرهنگی در اختیار دستگاه اجرایی وجود ندارد و این اعتبار باید جز اعتبارات تملک دارایی سرمایه و نه اعتبارات هزینه ای لحاظ شود.