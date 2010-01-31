راهکارهای صدر انقلاب برای حل مشکلات کارگشاست

حجتالاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به شباهتها و تفاوتهای نسل فعلی با نسلهای دوران پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بین نسل کنونی و نسل صدر انقلاب اسلامی شباهتهای زیادی وجود دارد که مهمترین آن درک دقیق انقلاب و ارزشهای والای انقلاب اسلامی و استکبارستیزی و ولایتمحوری است؛ کما اینکه تفاوتهایی هم وجود دارد که مهمترین آنها شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها در نسل کنونی و بهروزتربودن و درک روشنتر از اوضاع و احوال جهان است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه ارزشهای دوران به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی همچنان در کشور وجود دارد، گفت: خوشبختانه ما شاهد اقتدار و سربلندی و عزت ایران اسلامی و ملت بزرگ ایران هستیم و از این جهت باید خدای بزرگ را شاکر باشیم.
حجتالاسلام اسکندری توجه بیشتر به خودباوری و اتکا و اعتماد به نفس، چشم امید نداشتن به بیگانگان، وحدت و اتحاد، گوش به فرمان رهبری معظم بودن و اولویت قرار دادن فعالیتهای فرهنگی را از جمله راهکارهای پررنگ تر کردن ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور روحانیون گفت: ممکن است به خاطر عواملی از جمله حملات بیامان استکبار در بخشهایی برخی از ارزشها، کمرنگتر شده باشد که راهکار جبران آن بازگشت به همان راهکارهای صدر انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به شباهتها و تفاوتهای نسل فعلی با نسلهای دوران پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بین نسل کنونی و نسل صدر انقلاب اسلامی شباهتهای زیادی وجود دارد که مهمترین آن درک دقیق انقلاب و ارزشهای والای انقلاب اسلامی و استکبارستیزی و ولایتمحوری است؛ کما اینکه تفاوتهایی هم وجود دارد که مهمترین آنها شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها در نسل کنونی و بهروزتربودن و درک روشنتر از اوضاع و احوال جهان است.
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