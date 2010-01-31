حجت⁮الاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به شباهت⁮ها و تفاوت⁮های نسل فعلی با نسل⁮های دوران پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بین نسل کنونی و نسل صدر انقلاب اسلامی شباهت⁮های زیادی وجود دارد که مهم⁮ترین آن درک دقیق انقلاب و ارزش⁮های والای انقلاب اسلامی و استکبارستیزی و ولایت⁮محوری است؛ کما اینکه تفاوت⁮هایی هم وجود دارد که مهم⁮ترین آنها شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها در نسل کنونی و به⁮روزتربودن و درک روشن⁮تر از اوضاع و احوال جهان است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه ارزش⁮های دوران به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی همچنان در کشور وجود دارد، گفت: خوشبختانه ما شاهد اقتدار و سربلندی و عزت ایران اسلامی و ملت بزرگ ایران هستیم و از این جهت باید خدای بزرگ را شاکر باشیم.



حجت⁮الاسلام اسکندری توجه بیشتر به خودباوری و اتکا و اعتماد به نفس، چشم امید نداشتن به بیگانگان، وحدت و اتحاد، گوش به فرمان رهبری معظم بودن و اولویت قرار دادن فعالیت⁮های فرهنگی را از جمله راهکارهای پررنگ تر کردن ارزش⁮های انقلاب اسلامی دانست.