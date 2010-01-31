نوبوکو با مشکلات فراوانی روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آذربایجان در مصاحبه با شبکه بلومبرگ در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: "ما تا کنون نمی دانیم که چه کسی می تواند موجب پیشرفت این روند باشد. چه کسی مذاکراتی با تامین کنندگان گاز و کشورهای حمل و نقل انجام خواهد داد؟ چه کسی مشغول بازاریابی و قیمت این گاز خواهد بود؟"



به گزارش ترند نیوز، رئیس جمهور آذربایجان در رابطه با انتقال گاز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار داشت: مسئله حمل و نقل سوخت هنوز راه حل خود را پیدا نکرده است.



علی اف افزود: "قیمتی که ترکیه برای گاز آذربایجان پیشنهاد می کند نامطلوب است. بنابراین در چنین شرایط ما نمی توانیم در این زمینه پیشرفت کنیم."

خط لوله نوبوکو که 3 هزار و 300 کیلومتر طول دارد، گاز دریای خزر و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و عراق را از خاک ترکیه، بلغارستان، رومانی، اسلواکی و مجارستان به اتریش و اروپا منتقل خواهد کرد و اتحادیه اروپا بر آن است تا به این وسیله با انحصار تهیه گاز اروپا از سوی روسیه مقابله کند.

این پروژه با هزینه ای در حدود پنج میلیارد یورو در سال 2014 تکمیل خواهد شد و 31 میلیارد متر مکعب گاز را از منابع گاز طبیعی منطقه به اروپا منتقل خواهد کرد.



