ناسا راز خورشید را آشکار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، با کمک این پروژه دانشمندان قادر خواهند بود پدیده های خورشیدی از قبیل اختلالات خورشیدی را بهتر درک کرده و توانایی به وجود آوردن شرایطی مناسب تر را برای پیش بینی آب و هوای فضایی به دست آورند و در کنار آن بتوانند هر نوع خطر احتمالی قریب الوقوع را شناسایی کنند.

این رصدخانه در فاصله 35 هزار و 888 کیلومتری از زمین حرکت کرده و به اندازه گیری نوسانات تابش ماورا بنفش خورشید، نقشه برداری از میدانهای مغناطیسی و تصویر برداری از سطح و اتمسفر خورشید خواهد پرداخت.

"باربارا تامپسون" یکی از اعضای این پروژه در ناسا می گوید این اولین ماموریت آب و جوی ناسا است که با هدف تعیین ویژگی های تمامی پدیده های خورشیدی که می تواند بر روی زمین یا محیط اطراف زمین تاثیرگذار باشد انجام خواهد گرفت. به گفته وی در حال حاضر دانشمندان از اینکه پدیده های خورشیدی بر روی سیگنالهای رادیویی و ارتباطاتی زمین تاثیر دارند آگاه هستند و در صورتی که بتوان دلایل وقوع این تاثیرات و پدیده ها را تعیین کرد می توان اطلاعاتی را برای پیش بینی رویدادهای آینده به دست آورد.

بر اساس گزارش زی نیوز، نکته کلیدی در رابطه با ماموریت جدید خورشیدی تاثیرگذاری سریع و آنی نتایج آن بر روی زندگی ساکنان زمین خواهد بود زیرا پدیده هایی مانند طوفانهای مغناطیسی خورشیدی و توزیع جوی در فضا طی سالهای متوالی پی آمدهای تاثیرگذاری بر روی زندگی انسانها داشته و خواهد داشت.