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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۳۹

"پوسترهای عاشورایی" برای دومین بار مهمان شبکه جهانی می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: موج دوم "پوسترهای عاشورایی" برای دومین بار به میزبانی شبکه جهانی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، موج اول نهضت اینترنتی پوسترهای عاشورایی در رابطه با غزه و حوادث اخیر پس از انتخابات بود که با استقبال وسیعی از مردم مواجه شد.

پوسترهایی که ارائه شد با استقبال چشمگیری از مردم در دنیای مجازی و حقیقی مواجه شد به طوری که 68 هزار پوستر همزمان با ماه محرم امسال تنها در مشهد چاپ و توزیع شد.

دانشگاه ها، هیئت های مذهبی و موسسات مختلف فرهنگی و هنری از جمله نهادهایی بودند که در تهیه و چاپ این پوسترها در مشهد نقش داشتند.

در موج اول هنرمندان باید دفاع از حریم ولایت فقیه را در طراحی پوستر خود گنجانده و متناسب با ایام محرم و حتی المقدور اصولی و فاخر طراحی می کردند.

در موج دوم این نهضت نیز هنرمندان باید موضوعاتی چون دهه فجر انقلاب، اربعین حسینی، ‌۲۲ بهمن و ایام آخر صفر با اولویت فرامین و جایگاه ولایت فقیه را در طراحی پوستر خویش جای دهند.

برای مناسبتهای جهانی نیاز است پوسترها به زبانهای مختلف تهیه شود.

کد مطلب 1027198

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