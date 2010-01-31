تحریم ها بر برنامه های هسته ای اثر ندارد/ دو گزینه غرب در تامین سوخت

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مهلت اولتیماتوم جمهوری اسلامی ایران به غرب مبنی بر تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران هم اکنون در 31 ژانویه به اتمام رسیده است، دو راه را برای غرب در این خصوص متصور دانست و اظهار داشت: اگر غرب بر روند پیشین خود مبنی بر زیرسئوال بردن فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران و طرح مدام این سئوال که اهداف ایران از غنی سازی اورانیوم چیست، را مطرح کند، همان مسیر بی نتیجه قبلی را مبنی بر افزایش تحریمها در برابر کشورطی خواهد کرد و البته این مسئله همانند گذشته خللی را هم در برنامه صلح آمیزهسته ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد.

وی در ادامه استفاده غرب از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را ناممکن خواند و گفت: در شرایط کنونی گزینه نظامی منتفی است ، زیرا آمریکا وغرب در شرایط مطلوبی قرار ندارند، ضمن اینکه غرب بخوبی از نقش ایران در منطقه وجهان آگاهی دارد ومی داند که بی ثباتی در ایران بی ثباتی در منطقه وجهان را ایجاد خواهد کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه به راه دوم غرب در قبال ایران اشاره کرد و افزود: غرب باید واقعیتها را بپذیرد و بجای راه حلهای سیاسی راه حلهای حقوقی را مدنظر قرار دهد و درجهت بازگرداندن پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش نماید.

وی با تاکید بر لزوم اعتمادسازی متقابل بین تهران وغرب عنوان کرد: به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران باید از ظرفیتهای دیپلماسی خود بصورت گسترده استفاده نماید، بطوری که "سیاست تنش زدایی" تازه و موثرتری را نسبت به گذشته در دستور کار خود قرار دهد.

سنایی گفت: بدلیل اینکه نمی توان مسئله هسته ای را جدای از مسائل دیگر دید، ایران باید با استفاده درست از دیپلماسی هسته ای بتواند گامهای موثری را در نظام بین الملل بردارد.