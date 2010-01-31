دستفروشان بوشهری جمع آوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامرضا حیدری بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد تسهیلات سفر نوروزی استان تاکید کرد: با قاطعیت با دستفروشان برخورد خواهیم کرد که در این بین نیازمند حمایت از سوی نیروی انتظامی هستیم.

وی اظهار داشت: متاسفانه اکثر مواد غذایی که توسط دستفروشان در ایام نوروز عرضه می شود از کشورهای حاشیه خلیج فارس تهیه شده است که یا تاریخ مصرف ندارند و یا تاریخ آنها دستکاری شده است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ارائه این محصولات از سوی دستفروشان علاوه بر خطر انداختن سلامت هموطنان کشورمان موجب ضربه به اقتصاد داخلی در بخش تولیدات غذایی کشورمان نیز خواهد شد.

حیدری افزود: طی سالیان اخیر به دلیل بی توجهی و عدم برخورد با فروش این نوع محصولات متاسفانه ورود محصولات غیربهداشتی به بنادر استان بسیار رواج پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه همواره در نوروز با مشکل کمبود پزشک متخصص در بیمارستان ها مواجه می شویم، گفت: با تصویب پرداخت حقوق ثابت به پزشکان در نشست هیئت امنای دانشگاه در نوروز امسال چهار متخصص مورد نیاز در بیمارستان های استان بوشهر در خدمت بیماران خواهند بود .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: همچنین اختصاص و افزایش حقوق به پزشکان عمومی و اورژانس به منظور جذب آنان در نوروز مصوب شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: سیاست ‌ها و برنامه‌ های دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر مبنی بر تقویت بخش سلامت این استان است و به همین منظور بزودی پزشکان متخصص و فوق تخصص در بخش ‌های داخلی افزایش خواهند یافت.